https://ria.ru/20220427/razvedka-1785698966.html

Умер аналитик советской внешней разведки Николай Леонов

Умер аналитик советской внешней разведки Николай Леонов - РИА Новости, 27.04.2022

Умер аналитик советской внешней разведки Николай Леонов

Выдающийся аналитик советской внешней разведки, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов скончался на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:37

2022-04-27T11:37

2022-04-27T11:46

общество

россия

москва

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выдающийся аналитик советской внешней разведки, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов скончался на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости информированный источник."Не стало Николая Сергеевича Леонова - выдающегося аналитика отечественной внешней разведки", - сказал собеседник агентства. "Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Николая Сергеевича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Леонов родился 22 августа 1928 года. Окончил МГИМО, был направлен на работу в Издательство иностранной литературы. Работал переводчиком испанского языка. В 1958 году был рекомендован во внешнюю разведку и принят в 101-ю школу КГБ, готовившую разведывательные кадры. В 1960-1961 годах работал в центральном аппарате советской внешней разведки. С 1961 по 1968 год находился в долгосрочной служебной командировке в Мексике под прикрытием 3-го секретаря посольства. В конце 1968 года назначен на должность заместителя начальника отдела. Во время работы в Центре выезжал в краткосрочные загранкомандировки в Перу, Панаму, Никарагуа, Афганистан, другие страны. Выполнял ответственные поручения руководства разведки. В 1971 году был назначен на должность заместителя начальника информационно-аналитического управления внешней разведки, на которой проработал 12 лет. В сентябре 1983 года был повышен в должности до заместителя начальника разведки, на этом посту работал до 1990 года. В 1990-1991 годах являлся начальником аналитического управления КГБ СССР. Генерал-лейтенант, с 1991 года в отставке.За многолетнюю безупречную службу и достигнутые результаты награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке".Имя Леонова занесено на доску почета Зала истории внешней разведки - это высшая почесть в Службе внешней разведки России.

https://ria.ru/20220210/pismo-1771982241.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, москва, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)