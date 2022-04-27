11:37 27.04.2022 (обновлено: 11:46 27.04.2022)
Умер аналитик советской внешней разведки Николай Леонов
Аналитик советской внешней разведки генерал Николай Леонов умер на 94-м году жизни
Герб Службы внешней разведки России. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выдающийся аналитик советской внешней разведки, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов скончался на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Не стало Николая Сергеевича Леонова - выдающегося аналитика отечественной внешней разведки", - сказал собеседник агентства. "Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Николая Сергеевича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
© Фото предоставлено пресс-бюро Службы внешней разведки РФНиколай Леонов
© Фото предоставлено пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
Николай Леонов
Леонов родился 22 августа 1928 года. Окончил МГИМО, был направлен на работу в Издательство иностранной литературы. Работал переводчиком испанского языка. В 1958 году был рекомендован во внешнюю разведку и принят в 101-ю школу КГБ, готовившую разведывательные кадры.
В 1960-1961 годах работал в центральном аппарате советской внешней разведки. С 1961 по 1968 год находился в долгосрочной служебной командировке в Мексике под прикрытием 3-го секретаря посольства. В конце 1968 года назначен на должность заместителя начальника отдела. Во время работы в Центре выезжал в краткосрочные загранкомандировки в Перу, Панаму, Никарагуа, Афганистан, другие страны. Выполнял ответственные поручения руководства разведки. В 1971 году был назначен на должность заместителя начальника информационно-аналитического управления внешней разведки, на которой проработал 12 лет. В сентябре 1983 года был повышен в должности до заместителя начальника разведки, на этом посту работал до 1990 года. В 1990-1991 годах являлся начальником аналитического управления КГБ СССР. Генерал-лейтенант, с 1991 года в отставке.
За многолетнюю безупречную службу и достигнутые результаты награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке".
Имя Леонова занесено на доску почета Зала истории внешней разведки - это высшая почесть в Службе внешней разведки России.