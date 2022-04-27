https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785797038.html

В Приднестровье не планируются никакие референдумы, заявил Красносельский

В Приднестровье не планируются никакие референдумы, заявил Красносельский - РИА Новости, 27.04.2022

В Приднестровье не планируются никакие референдумы, заявил Красносельский

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что никаких референдумов в республике проводить не планируется, призвал не РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:14

2022-04-27T17:14

2022-04-27T17:18

в мире

приднестровская молдавская республика

тирасполь

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что никаких референдумов в республике проводить не планируется, призвал не реагировать "на вбросы мусора в информационное поле"."Заявляю как руководитель страны: никаких референдумов в Приднестровской Молдавской республике не планируется. Не реагируйте на вбросы мусора в информационное поле. Понимаю, что становится все сложнее отделять зерна от плевел, потому прошу: проверяйте каждое услышанное и прочитанное слово. Если информация достоверна, она будет размещена на официальных сайтах органов госвласти, о ней сообщат государственные СМИ", - написал он в своем Telegram-канале.Красносельский призвал как жителей Приднестровья, так и все мировое сообщество быть предельно внимательными и разборчивыми в отношении используемой информации."Призывы бежать из страны, митинговать, проводить референдумы – вранье и провокация тех, кому совершенно безразлична судьба приднестровского народа. Недруги упражняются в словоблудии. Не позволяйте им использовать себя в этих бессовестных играх", - отметил лидер ПМР.

https://ria.ru/20220427/vzryvy-1785757064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, вадим красносельский