17:14 27.04.2022 (обновлено: 17:18 27.04.2022)
В Приднестровье не планируются никакие референдумы, заявил Красносельский
Глава ПМР Красносельский заявил, что в республике не планируется проведение референдумов
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что никаких референдумов в республике проводить не планируется, призвал не реагировать "на вбросы мусора в информационное поле".
"Заявляю как руководитель страны: никаких референдумов в Приднестровской Молдавской республике не планируется. Не реагируйте на вбросы мусора в информационное поле. Понимаю, что становится все сложнее отделять зерна от плевел, потому прошу: проверяйте каждое услышанное и прочитанное слово. Если информация достоверна, она будет размещена на официальных сайтах органов госвласти, о ней сообщат государственные СМИ", - написал он в своем Telegram-канале.
Красносельский призвал как жителей Приднестровья, так и все мировое сообщество быть предельно внимательными и разборчивыми в отношении используемой информации.
"Призывы бежать из страны, митинговать, проводить референдумы – вранье и провокация тех, кому совершенно безразлична судьба приднестровского народа. Недруги упражняются в словоблудии. Не позволяйте им использовать себя в этих бессовестных играх", - отметил лидер ПМР.