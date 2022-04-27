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В Приднестровье не планируются никакие референдумы, заявил Красносельский - РИА Новости, 27.04.2022
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В Приднестровье не планируются никакие референдумы, заявил Красносельский
В Приднестровье не планируются никакие референдумы, заявил Красносельский - РИА Новости, 27.04.2022
В Приднестровье не планируются никакие референдумы, заявил Красносельский
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что никаких референдумов в республике проводить не планируется, призвал не РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:14
2022-04-27T17:18
в мире
приднестровская молдавская республика
тирасполь
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что никаких референдумов в республике проводить не планируется, призвал не реагировать "на вбросы мусора в информационное поле"."Заявляю как руководитель страны: никаких референдумов в Приднестровской Молдавской республике не планируется. Не реагируйте на вбросы мусора в информационное поле. Понимаю, что становится все сложнее отделять зерна от плевел, потому прошу: проверяйте каждое услышанное и прочитанное слово. Если информация достоверна, она будет размещена на официальных сайтах органов госвласти, о ней сообщат государственные СМИ", - написал он в своем Telegram-канале.Красносельский призвал как жителей Приднестровья, так и все мировое сообщество быть предельно внимательными и разборчивыми в отношении используемой информации."Призывы бежать из страны, митинговать, проводить референдумы – вранье и провокация тех, кому совершенно безразлична судьба приднестровского народа. Недруги упражняются в словоблудии. Не позволяйте им использовать себя в этих бессовестных играх", - отметил лидер ПМР.
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в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, вадим красносельский
17:14 27.04.2022 (обновлено: 17:18 27.04.2022)
 
В Приднестровье не планируются никакие референдумы, заявил Красносельский

Глава ПМР Красносельский заявил, что в республике не планируется проведение референдумов

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что никаких референдумов в республике проводить не планируется, призвал не реагировать "на вбросы мусора в информационное поле".
"Заявляю как руководитель страны: никаких референдумов в Приднестровской Молдавской республике не планируется. Не реагируйте на вбросы мусора в информационное поле. Понимаю, что становится все сложнее отделять зерна от плевел, потому прошу: проверяйте каждое услышанное и прочитанное слово. Если информация достоверна, она будет размещена на официальных сайтах органов госвласти, о ней сообщат государственные СМИ", - написал он в своем Telegram-канале.
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Красносельский призвал как жителей Приднестровья, так и все мировое сообщество быть предельно внимательными и разборчивыми в отношении используемой информации.
"Призывы бежать из страны, митинговать, проводить референдумы – вранье и провокация тех, кому совершенно безразлична судьба приднестровского народа. Недруги упражняются в словоблудии. Не позволяйте им использовать себя в этих бессовестных играх", - отметил лидер ПМР.
 
В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаТираспольВадим Красносельский
 
 
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