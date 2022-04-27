15:03 27.04.2022 (обновлено: 15:07 27.04.2022)
В МИД Приднестровья заявили, что не допустят эскалации напряженности
Глава МИД Приднестровья заявил, что республика делает все, чтобы не допустить эскалации
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика делает все, чтобы не допустить эскалации напряженности в регионе, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
"На данном этапе мы полагаем, что сил и ресурсов вполне достаточно для текущего момента. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить безопасность", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Делаем все, чтобы обеспечить недопущение эскалации напряженности", - добавил Игнатьев.
В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.