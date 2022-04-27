https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785755226.html

В МИД Приднестровья заявили, что не допустят эскалации напряженности

В МИД Приднестровья заявили, что не допустят эскалации напряженности - РИА Новости, 27.04.2022

В МИД Приднестровья заявили, что не допустят эскалации напряженности

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика делает все, чтобы не допустить эскалации напряженности в регионе, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:03

2022-04-27T15:03

2022-04-27T15:07

в мире

приднестровская молдавская республика

тирасполь

украина

вадим красносельский

молдавия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика делает все, чтобы не допустить эскалации напряженности в регионе, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев."На данном этапе мы полагаем, что сил и ресурсов вполне достаточно для текущего момента. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить безопасность", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Делаем все, чтобы обеспечить недопущение эскалации напряженности", - добавил Игнатьев.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/arestovich-1785706557.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/bespilotnik-1785705073.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

украина

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь, украина, вадим красносельский, молдавия