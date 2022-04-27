https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

Приднестровье раздора: кто стоит за терактами в Тирасполе

Приднестровье раздора: кто стоит за терактами в Тирасполе - РИА Новости, 27.04.2022

Приднестровье раздора: кто стоит за терактами в Тирасполе

В Приднестровье — "красный" уровень террористической угрозы. Прогремели несколько взрывов. Пострадавших нет, но в Министерстве госбезопасности выбило окна. В... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:00

2022-04-27T08:00

2022-04-27T15:15

майя санду

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

тирасполь

кишинев

вадим красносельский

в мире

нато

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Михаил Катков, Елена Попова. В Приднестровье — "красный" уровень террористической угрозы. Прогремели несколько взрывов. Пострадавших нет, но в Министерстве госбезопасности выбило окна. В Кишиневе заявили: за этим могут стоять люди, которые хотят втянуть республику в войну. В Тирасполе говорят об украинском следе. РИА Новости разбиралось, кому выгодна напряженность в регионе.Над Тирасполем нависла "красная" угрозаВо вторник утром подорвали две вышки связи, транслировавшие российское радио. Позже из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) обстреляли здание Министерства госбезопасности в Тирасполе и воинскую часть в селе Парканы. Очевидцы сообщают, что в соседних с министерством зданиях задребезжали стекла в окнах. "Люди начали паниковать, было неприятно. Магазины сразу закрылись", — рассказал местным СМИ житель Тирасполя.Президент непризнанной республики Вадим Красносельский экстренно созвал заседание Совбеза, объявили "красный" уровень террористической опасности. Школьников перевели на дистанционное обучение. Отменили массовые мероприятия, даже парад в честь Дня Победы 9 мая. На выезде из региона установили блокпосты, каждый автомобиль тщательно досматривают.В соцсетях появилась информация о километровых очередях на границе Приднестровья в сторону Кишинева. Местные СМИ объясняют это усиленной проверкой, а также тем, что многие возвращаются домой после пасхальных праздников.Правоохранительным органам Приднестровья еще предстоит установить причастных к обстрелам. Виновных привлекут к уголовной ответственности за терроризм, незаконное хранение оружия и покушение на убийство."Такая провокация объективно направлена, во-первых, на дестабилизацию и на повышение нервозности у людей, — говорит депутат Верховного Совета непризнанной республики Андрей Сафонов. — Второй момент, не менее важный: это еще и попытка срыва успешной миротворческой операции на Днестре. Потому что в течение 30 лет — после того, как ввели миротворческие войска, — никто никаких акций такого рода не задумывал и не осуществлял".Жители в соцсетях отмечают, что подобный инцидент не мог укрыться от внимания силовиков: "Я вот одного не понимаю: на каждом перекрестке стоят наши многоуважаемые приднестровские гаишники, у нас на каждого гражданского приходится пять сотрудников полиции. Как в центре города можно было из РПГ сделать два залпа?"Страхи МолдавииВысший совет безопасности созвала и президент Молдавии Майя Санду. Она напомнила, что взрывам предшествовали сообщения о минировании зданий, все это — результат деятельности "сил внутри самопровозглашенной республики, выступающих за войну". Из-за этого Санду вслед за приднестровским коллегой Красносельским решила повысить меры безопасности в республике.За ситуацией внимательно наблюдают в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новости вызывают обеспокоенность. В ОБСЕ осудили любые попытки дестабилизации в регионе. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отказался комментировать серию терактов, сославшись на то, что у него нет информации, которой он мог бы поделиться.Последние два месяца власти Молдавии пытаются всеми силами сохранить нейтральный статус в российско-украинском конфликте, хотя не скрывают симпатий к Киеву. Кишинев принимает украинских беженцев, но не поставляет соседям оружие и не присоединяется к антироссийским санкциям. Причем такое отношение свойственно не только политическому руководству Молдавии, но и рядовым гражданам. Например, когда накануне 9 Мая в республике запретили ношение георгиевской ленточки, многих возмутило, что власти фактически приравняли ее к поддержке российской спецоперации.Жители Молдавии не питают иллюзий относительно боеспособности своей армии, поэтому не хотят конфликтовать с Москвой. Тем не менее они переживают из-за сообщений в СМИ и социальных сетях, которые стали появляться незадолго до серии терактов в Приднестровье.Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) России генерал-майор Рустам Миннекаев 22 апреля заявил, что во время второй фазы спецоперации российские войска должны взять под контроль весь Донбасс и Южную Украину. Благодаря этому Москва получит сухопутный коридор в Крым и выход в Приднестровье, где, по словам генерал-майора, отмечаются факты притеснения русскоязычного населения.На этом фоне в соцсетях распространяют слух о том, что молдавскую армию уже начали менять на румынскую. Причем военные якобы приходят со своим оружием и собираются захватить Приднестровье.И, наконец, украинские власти распространяют информацию о том, что армия самопровозглашенной республики при поддержке расположенных там российских войск якобы готовится вторгнуться в Одесскую область. По данным СМИ, приднестровская группировка может насчитывать около 7,5 тысячи военных и до 20 тысяч резервистов, а российских войск в ПМР еще около 1,7 тысячи человек.При этом уже 26 апреля глава ДНР Денис Пушилин высказал предположение, что на третьем этапе спецоперации Россия должна будет решать проблемы, связанные в том числе с событиями, которые сейчас разворачиваются в Приднестровье.Тревоги добавило закрытое воздушное пространство над Молдавией. Но власти напомнили, что летать над страной нельзя с 24 февраля, то есть со дня начала боев на Украине. Хотя с 21 марта часть воздушного пространства вновь открыли для гражданской авиации со стороны Румынии.Нейтралитет всему головаНесмотря на 30 лет противостояния, Кишинев и Тирасполь единодушны в желании не нагнетать напряженность обстановки. Обвинив жителей Приднестровья, Санду все-таки заявила о готовности наладить диалог с ПМР. Красносельский предложил ей не втягиваться в конфронтацию, а сохранить мир.Даже Партия социалистов Молдавии, которая традиционно ненавидит действующего президента, призвала общество к спокойствию и единству. Вице-спикер парламента Влад Батрынча, представляющий социалистов, подчеркнул: его страна должна приложить все усилия, чтобы ее не втянули в конфликт между Россией и Украиной. В противном случае он предрекает катастрофические последствия.В Приднестровье тоже говорят лишь о неких силах, заинтересованных в обострении ситуации в регионе. В СМИ появились анонимные сообщения о том, что за нападениями стоят украинцы, но в Министерстве госбезопасности, парламенте и МИД Приднестровья не торопятся публично подтверждать или опровергать эту информацию."Сегодня никто точно не скажет, что именно произошло в Тирасполе, — объясняет молдавский политолог Игорь Тулянцев. — Конечно, обеспокоены все: как на левом, так и на правом берегу Днестра. Нет ничего хорошего в том, что у нас в регионе происходят подобные события. Мы надеемся, что обе стороны отбросят противоречия и объединятся, чтобы на территории Молдавии были мир и спокойствие. У нас нейтральное государство, очень бы не хотелось, чтобы нашу страну втягивали в подобные вещи".Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин полагает, что Молдавия, кажется, делает попытки уклониться от брутального сценария. Однако при этом отмечает: "Хотя в администрации Майи Санду были бы не против использовать сегодняшнюю ситуацию, чтобы поставить непризнанную республику на колени. Вполне возможно, что молдавские радикалы, которых не отличить от румын, к этому причастны". По другой его версии, напряженность в регионе выгодна украинской стороне, которая готова на любые провокации.Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова уверена: румынские и молдавские граждане ни при чем. Румыния входит в НАТО, и, если ее уличат в атаках на Приднестровье, это станет поводом для полномасштабной войны. Никто такого не хочет, все прекрасно понимают тяжесть последствий. Что касается Кишинева, то последние два месяца там изо всех сил цепляются за статус нейтральной страны."Намного больше в терактах заинтересованы украинские власти, — продолжает эксперт. — Они же могут стоять за всеми другими провокациями, в том числе информационными, которые происходят в Приднестровье с конца февраля. При этом власти Молдавии соблюдают нейтральный статус и каждый раз уклоняются от призывов Киева активнее участвовать в борьбе с Москвой. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что даже Колумбия помогает ее стране больше, чем Кишинев".Украина надеется заставить Россию каким-то образом перебросить часть войск с Донбасса в Приднестровье, считает Харитонова. Кроме того, Киев, по ее словам, ищет повод для захвата складов с вооружением в приднестровской Колбасне. Учитывая острую нехватку боеприпасов, такой сценарий нельзя списывать со счетов.

https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html

украина

тирасполь

кишинев

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майя санду, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, тирасполь, кишинев, вадим красносельский, в мире, нато