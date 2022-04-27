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Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 20 человек - РИА Новости, 27.04.2022
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Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 20 человек
Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 20 человек - РИА Новости, 27.04.2022
Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 20 человек
Число погибших при крупном пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 20 человек, под завалами могут находиться еще трое, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:45
2022-04-27T15:56
происшествия
пожар в оборонном нии в твери
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число погибших при крупном пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 20 человек, под завалами могут находиться еще трое, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненным данным, при разборе завалов на месте пожара обнаружены тела 20 погибших", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что под завалами могут находиться тела еще как минимум троих человек.Огонь вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы.
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происшествия, пожар в оборонном нии в твери
15:45 27.04.2022 (обновлено: 15:56 27.04.2022)
 
Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 20 человек

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 20 человек

© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанкПожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Школьников
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Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число погибших при крупном пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 20 человек, под завалами могут находиться еще трое, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненным данным, при разборе завалов на месте пожара обнаружены тела 20 погибших", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что под завалами могут находиться тела еще как минимум троих человек.
Огонь вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы.
Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 14:23
В экстренных службах рассказали подробности пожара в НИИ в Твери
 
ПроисшествияПожар в оборонном НИИ в Твери
 
 
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