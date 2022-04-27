https://ria.ru/20220427/pozhar-1785767332.html

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 20 человек

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 20 человек - РИА Новости, 27.04.2022

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 20 человек

Число погибших при крупном пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 20 человек, под завалами могут находиться еще трое, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:45

2022-04-27T15:45

2022-04-27T15:56

происшествия

пожар в оборонном нии в твери

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число погибших при крупном пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 20 человек, под завалами могут находиться еще трое, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненным данным, при разборе завалов на месте пожара обнаружены тела 20 погибших", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что под завалами могут находиться тела еще как минимум троих человек.Огонь вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы.

https://ria.ru/20220422/pozhar-1784915586.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, пожар в оборонном нии в твери