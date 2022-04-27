12:25 27.04.2022 (обновлено: 12:50 27.04.2022)
Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 19 человек
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 19 человек
© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы тушат пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Сотрудники пожарной службы тушат пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Количество погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери на данный момент составляет 19 человек, сообщило правительство региона.
Огонь вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы. Ранее правительство региона сообщало о госпитализации 13 человек. Во вторник власти сообщали, что официально подтвержденное число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери на данный момент составляет 18 человек, опознано пятеро из них.
"На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в среду в регион с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Губернатор Игорь Руденя и полпред посетили отделение гравитационной хирургии крови областной клинической больницы, где пообщались с сотрудниками Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны, пострадавшими во время пожара 21 апреля.
"У находящихся на лечении в ОКБ и других медучреждениях пациентов, пострадавших от пожара, сохраняется положительная динамика. Госпитализированным оказывается квалифицированная медицинская помощь, имеются все необходимые для лечения людей лекарственные препараты", - уточняет правительство региона.
Перед посещением больницы Щеголев и Руденя побывали на месте пожара. Они возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания, добавляет правительство региона.
22 апреля, 14:23В экстренных службах рассказали подробности пожара в НИИ в Твери