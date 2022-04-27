https://ria.ru/20220427/pozhar-1785712449.html

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 19 человек

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 19 человек - РИА Новости, 27.04.2022

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 19 человек

Количество погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери на данный момент составляет 19 человек, сообщило правительство региона. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:25

2022-04-27T12:25

2022-04-27T12:50

пожар в оборонном нии в твери

происшествия

игорь щеголев

здоровье - общество

игорь руденя

россия

тверь

войска воздушно-космической обороны

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РЯЗАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Количество погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери на данный момент составляет 19 человек, сообщило правительство региона.Огонь вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы. Ранее правительство региона сообщало о госпитализации 13 человек. Во вторник власти сообщали, что официально подтвержденное число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери на данный момент составляет 18 человек, опознано пятеро из них."На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в среду в регион с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Губернатор Игорь Руденя и полпред посетили отделение гравитационной хирургии крови областной клинической больницы, где пообщались с сотрудниками Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны, пострадавшими во время пожара 21 апреля."У находящихся на лечении в ОКБ и других медучреждениях пациентов, пострадавших от пожара, сохраняется положительная динамика. Госпитализированным оказывается квалифицированная медицинская помощь, имеются все необходимые для лечения людей лекарственные препараты", - уточняет правительство региона.Перед посещением больницы Щеголев и Руденя побывали на месте пожара. Они возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания, добавляет правительство региона.

https://ria.ru/20220422/pozhar-1784915586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

пожар в оборонном нии в твери, происшествия, игорь щеголев, здоровье - общество, игорь руденя, россия, тверь, войска воздушно-космической обороны