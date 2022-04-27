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Более одной тысячи вызовов обработала лингвистическая поддержка Службы 112 - РИА Новости, 27.04.2022
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Более одной тысячи вызовов обработала лингвистическая поддержка Службы 112
Более одной тысячи вызовов обработала лингвистическая поддержка Службы 112 - РИА Новости, 27.04.2022
Более одной тысячи вызовов обработала лингвистическая поддержка Службы 112
Более тысячи вызовов обработала группа лингвистической поддержки Службы 112 за два года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:21
2022-04-27T13:21
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общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более тысячи вызовов обработала группа лингвистической поддержки Службы 112 за два года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Отмечается, что Служба 112 Москвы принимает вызовы на 18 языках."Более тысячи вызовов обработала группа лингвистической поддержки Службы 112 за два года. Специалисты группы лингвистической поддержки проходят обучение, чтобы различать акценты и смеси языков, постоянно совершенствуют словарный запас по тематике чрезвычайных происшествий. Принимают вызовы на иностранных языках только опытные операторы", - говорится в сообщении.Алгоритм обработки вызова:️ услышав, что абонент говорит на иностранном языке, оператор переключает его на группу лингвистической поддержки, оператор-переводчик уточняет, говорит ли абонент по-английски️, если звонящий не понимает вопроса, оператор перечисляет названия других языков и по реакции абонента понимает, переводчиков какого языка подключить к конференцииУточняется, что чаще всего иностранцы звонят в Службу 112 по бытовым вопросам. Столичная "Система 112" взаимодействует с более 200 диспетчерскими службами и организациями города и с аналогичными системами Московской и Калужской областей.
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353
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москва, общество
13:21 27.04.2022
 

Более одной тысячи вызовов обработала лингвистическая поддержка Службы 112

© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыБолее одной тысячи вызовов обработала лингвистическая поддержка Службы 112
Более одной тысячи вызовов обработала лингвистическая поддержка Службы 112
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более тысячи вызовов обработала группа лингвистической поддержки Службы 112 за два года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что Служба 112 Москвы принимает вызовы на 18 языках.
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"Более тысячи вызовов обработала группа лингвистической поддержки Службы 112 за два года. Специалисты группы лингвистической поддержки проходят обучение, чтобы различать акценты и смеси языков, постоянно совершенствуют словарный запас по тематике чрезвычайных происшествий. Принимают вызовы на иностранных языках только опытные операторы", - говорится в сообщении.
Алгоритм обработки вызова:️ услышав, что абонент говорит на иностранном языке, оператор переключает его на группу лингвистической поддержки, оператор-переводчик уточняет, говорит ли абонент по-английски️, если звонящий не понимает вопроса, оператор перечисляет названия других языков и по реакции абонента понимает, переводчиков какого языка подключить к конференции
Уточняется, что чаще всего иностранцы звонят в Службу 112 по бытовым вопросам. Столичная "Система 112" взаимодействует с более 200 диспетчерскими службами и организациями города и с аналогичными системами Московской и Калужской областей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
 
 
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