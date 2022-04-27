https://ria.ru/20220427/podderzhka-1785723467.html

Более одной тысячи вызовов обработала лингвистическая поддержка Службы 112

Более одной тысячи вызовов обработала лингвистическая поддержка Службы 112 - РИА Новости, 27.04.2022

Более одной тысячи вызовов обработала лингвистическая поддержка Службы 112

Более тысячи вызовов обработала группа лингвистической поддержки Службы 112 за два года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:21

2022-04-27T13:21

2022-04-27T13:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785723720_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_2954912bc927646db274aee9604ad129.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более тысячи вызовов обработала группа лингвистической поддержки Службы 112 за два года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Отмечается, что Служба 112 Москвы принимает вызовы на 18 языках."Более тысячи вызовов обработала группа лингвистической поддержки Службы 112 за два года. Специалисты группы лингвистической поддержки проходят обучение, чтобы различать акценты и смеси языков, постоянно совершенствуют словарный запас по тематике чрезвычайных происшествий. Принимают вызовы на иностранных языках только опытные операторы", - говорится в сообщении.Алгоритм обработки вызова:️ услышав, что абонент говорит на иностранном языке, оператор переключает его на группу лингвистической поддержки, оператор-переводчик уточняет, говорит ли абонент по-английски️, если звонящий не понимает вопроса, оператор перечисляет названия других языков и по реакции абонента понимает, переводчиков какого языка подключить к конференцииУточняется, что чаще всего иностранцы звонят в Службу 112 по бытовым вопросам. Столичная "Система 112" взаимодействует с более 200 диспетчерскими службами и организациями города и с аналогичными системами Московской и Калужской областей.

https://ria.ru/20220426/ploschad-1785534112.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, общество