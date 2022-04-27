15:29 27.04.2022 (обновлено: 15:30 27.04.2022)
Контакты по предложению Путина ООН посетить украинских пленных продолжатся
Песков: контакты по предложению Путина ООН и МККК посетить украинских пленных продолжатся
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Контакты по предложению президента России Владимира Путина ООН и МККК посетить украинских пленных для ознакомления с условиями содержания будут продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, Путин предложил, при желании, ознакомиться с условиями содержания пленных. Это возможно, президент об этом действительно говорил. Дальше контакты будут продолжаться", - сказал Песков в ответ на вопрос журналиста о том, был ли ответ от генсека ООН Антониу Гутерреша на предложение Путина.
Во вторник президент РФ Владимир Путин провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а также созвонился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Переговоры с Гутеррешем провел и глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.