https://ria.ru/20220427/plennye-1785763240.html

Контакты по предложению Путина ООН посетить украинских пленных продолжатся

Контакты по предложению Путина ООН посетить украинских пленных продолжатся - РИА Новости, 27.04.2022

Контакты по предложению Путина ООН посетить украинских пленных продолжатся

Контакты по предложению президента России Владимира Путина ООН и МККК посетить украинских пленных для ознакомления с условиями содержания будут продолжаться,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:29

2022-04-27T15:29

2022-04-27T15:30

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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украина

россия

владимир путин

антониу гутерреш

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Контакты по предложению президента России Владимира Путина ООН и МККК посетить украинских пленных для ознакомления с условиями содержания будут продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да, Путин предложил, при желании, ознакомиться с условиями содержания пленных. Это возможно, президент об этом действительно говорил. Дальше контакты будут продолжаться", - сказал Песков в ответ на вопрос журналиста о том, был ли ответ от генсека ООН Антониу Гутерреша на предложение Путина.Во вторник президент РФ Владимир Путин провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а также созвонился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Переговоры с Гутеррешем провел и глава МИД РФ Сергей Лавров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/plennye-1785623262.html

https://ria.ru/20220405/prizyv-1781944762.html

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

ситуация в днр и лнр, оон, донбасс, украина, россия, владимир путин, антониу гутерреш, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), политика