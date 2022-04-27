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Контакты по предложению Путина ООН посетить украинских пленных продолжатся - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/plennye-1785763240.html
Контакты по предложению Путина ООН посетить украинских пленных продолжатся
Контакты по предложению Путина ООН посетить украинских пленных продолжатся - РИА Новости, 27.04.2022
Контакты по предложению Путина ООН посетить украинских пленных продолжатся
Контакты по предложению президента России Владимира Путина ООН и МККК посетить украинских пленных для ознакомления с условиями содержания будут продолжаться,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:29
2022-04-27T15:30
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
оон
донбасс
украина
россия
владимир путин
антониу гутерреш
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Контакты по предложению президента России Владимира Путина ООН и МККК посетить украинских пленных для ознакомления с условиями содержания будут продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да, Путин предложил, при желании, ознакомиться с условиями содержания пленных. Это возможно, президент об этом действительно говорил. Дальше контакты будут продолжаться", - сказал Песков в ответ на вопрос журналиста о том, был ли ответ от генсека ООН Антониу Гутерреша на предложение Путина.Во вторник президент РФ Владимир Путин провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а также созвонился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Переговоры с Гутеррешем провел и глава МИД РФ Сергей Лавров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/plennye-1785623262.html
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ситуация в днр и лнр, оон, донбасс, украина, россия, владимир путин, антониу гутерреш, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), политика
15:29 27.04.2022 (обновлено: 15:30 27.04.2022)
 
Контакты по предложению Путина ООН посетить украинских пленных продолжатся

Песков: контакты по предложению Путина ООН и МККК посетить украинских пленных продолжатся

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Контакты по предложению президента России Владимира Путина ООН и МККК посетить украинских пленных для ознакомления с условиями содержания будут продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, Путин предложил, при желании, ознакомиться с условиями содержания пленных. Это возможно, президент об этом действительно говорил. Дальше контакты будут продолжаться", - сказал Песков в ответ на вопрос журналиста о том, был ли ответ от генсека ООН Антониу Гутерреша на предложение Путина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 20:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин предложил ООН и МККК посмотреть, как содержатся пленные в России
Во вторник президент РФ Владимир Путин провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а также созвонился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Переговоры с Гутеррешем провел и глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Эмблемы Международной организации труда (МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) на указателе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 17:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ООН призвала достойно относиться к пленным на Украине и соблюдать права
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРООНДонбассУкраинаРоссияВладимир ПутинАнтониу ГутеррешСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Политика
 
 
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