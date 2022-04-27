https://ria.ru/20220427/pivovary-1785765710.html

Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен

Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен - РИА Новости, 27.04.2022

Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен

В Германии наблюдается рост цен на пиво. Это связано, в первую очередь, с повышением тарифов на энергию. Взлет цен на энергоносители вызывает цепочку повышения цен как у поставщиков сырья, так и в отрасли, производящей упаковку, и в логистических компаниях.

2022-04-27T15:40

2022-04-27T15:40

2022-04-27T15:40

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пиво

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Так, владелец пивоварни "Pyraser" не может поднять цены на готовый продукт без договора с партнерами и готовится урезать расходы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен В Германии наблюдается рост цен на пиво. Это связано, в первую очередь, с повышением тарифов на энергию. Взлет цен на энергоносители вызывает цепочку повышения цен как у поставщиков сырья, так и в отрасли, производящей упаковку, и в логистических компаниях. Так, владелец пивоварни "Pyraser" не может повысить цены на готовый продукт без договора с партнерами и готовится урезать расходы. 2022-04-27T15:40 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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