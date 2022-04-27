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Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен - РИА Новости, 27.04.2022
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Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен
Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен - РИА Новости, 27.04.2022
Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен
В Германии наблюдается рост цен на пиво. Это связано, в первую очередь, с повышением тарифов на энергию. Взлет цен на энергоносители вызывает цепочку повышения цен как у поставщиков сырья, так и в отрасли, производящей упаковку, и в логистических компаниях.
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видео
пиво
экономика
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Так, владелец пивоварни "Pyraser" не может поднять цены на готовый продукт без договора с партнерами и готовится урезать расходы.
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Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен
В Германии наблюдается рост цен на пиво. Это связано, в первую очередь, с повышением тарифов на энергию. Взлет цен на энергоносители вызывает цепочку повышения цен как у поставщиков сырья, так и в отрасли, производящей упаковку, и в логистических компаниях. Так, владелец пивоварни "Pyraser" не может повысить цены на готовый продукт без договора с партнерами и готовится урезать расходы.
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видео, пиво, экономика, видео
Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен
В Германии наблюдается рост цен на пиво. Это связано, в первую очередь, с повышением тарифов на энергию. Взлет цен на энергоносители вызывает цепочку повышения цен как у поставщиков сырья, так и в отрасли, производящей упаковку, и в логистических компаниях.
2022-04-27T15:40
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15:40 27.04.2022
 

Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен

Читать ria.ru в
В Германии наблюдается рост цен на пиво. Это связано, в первую очередь, с повышением тарифов на энергию. Взлет цен на энергоносители вызывает цепочку повышения цен как у поставщиков сырья, так и в отрасли, производящей упаковку, и в логистических компаниях.
Так, владелец пивоварни "Pyraser" не может поднять цены на готовый продукт без договора с партнерами и готовится урезать расходы.
 
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