https://ria.ru/20220427/pivovary-1785765710.html
Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен
Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен - РИА Новости, 27.04.2022
Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен
В Германии наблюдается рост цен на пиво. Это связано, в первую очередь, с повышением тарифов на энергию. Взлет цен на энергоносители вызывает цепочку повышения цен как у поставщиков сырья, так и в отрасли, производящей упаковку, и в логистических компаниях.
2022-04-27T15:40
2022-04-27T15:40
2022-04-27T15:40
видео
пиво
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765120_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d92f9908c5e2e12133355ba000018f41.jpg
Так, владелец пивоварни "Pyraser" не может поднять цены на готовый продукт без договора с партнерами и готовится урезать расходы.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765120_91:0:1531:1080_1920x0_80_0_0_950f85f03b4a493cc542a93c182800dd.jpg
Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен
В Германии наблюдается рост цен на пиво. Это связано, в первую очередь, с повышением тарифов на энергию. Взлет цен на энергоносители вызывает цепочку повышения цен как у поставщиков сырья, так и в отрасли, производящей упаковку, и в логистических компаниях.
Так, владелец пивоварни "Pyraser" не может повысить цены на готовый продукт без договора с партнерами и готовится урезать расходы.
2022-04-27T15:40
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, пиво, экономика, видео
Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен
В Германии наблюдается рост цен на пиво. Это связано, в первую очередь, с повышением тарифов на энергию. Взлет цен на энергоносители вызывает цепочку повышения цен как у поставщиков сырья, так и в отрасли, производящей упаковку, и в логистических компаниях.
2022-04-27T15:40
true
PT0M40S
Немецкие пивовары обеспокоены ростом цен
В Германии наблюдается рост цен на пиво. Это связано, в первую очередь, с повышением тарифов на энергию. Взлет цен на энергоносители вызывает цепочку повышения цен как у поставщиков сырья, так и в отрасли, производящей упаковку, и в логистических компаниях.