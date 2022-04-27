https://ria.ru/20220427/pavodki-1785705680.html
Генпрокурор поручил усилить контроль за мерами по противодействию паводкам
Генпрокурор поручил усилить контроль за мерами по противодействию паводкам - РИА Новости, 27.04.2022
Генпрокурор поручил усилить контроль за мерами по противодействию паводкам
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил усилить в регионах контроль за мероприятиями, направленными на предотвращение весенних паводков, а также их... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:00
2022-04-27T12:00
2022-04-27T12:10
игорь краснов
россия
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил усилить в регионах контроль за мероприятиями, направленными на предотвращение весенних паводков, а также их последствий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По информации генеральной прокуратуры, в 30 регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов подтоплены 1,2 тысячи приусадебных участков, 39 домов и 50 мостов. В зону возможного подтопления попадает также множество населенных пунктов."В этой связи по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова организовано надзорное сопровождение проводимых органами исполнительной власти субъектов, местного самоуправления и уполномоченными организациями подготовительных мероприятий к прохождению весеннего паводка", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркивают, что прокуроры особое внимание будет обращать на вопросы прогнозирования наводнений; готовности систем оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, достаточности сил и средств для этих целей, наличия и содержания сооружений инженерной защиты территорий и объектов, использования бюджетных средств, выделенных на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.Кроме того, прокуроры будут проверять меры по оказанию помощи пострадавшим, восстановлению поврежденных жилых помещений, социальных объектов, инфраструктуры."В обязательном порядке будет дана оценка деятельности федеральных региональных органов контроля, уполномоченных проводить проверки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - уточняют в Генпрокуратуре.
https://ria.ru/20220418/pavodok-1784079008.html
https://ria.ru/20220413/voda-1783251953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, общество
12:00 27.04.2022 (обновлено: 12:10 27.04.2022)
Генпрокурор поручил усилить контроль за мерами по противодействию паводкам
Генпрокурор Краснов поручил усилить контроль за мерами по противодействию паводкам
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил усилить в регионах контроль за мероприятиями, направленными на предотвращение весенних паводков, а также их последствий, сообщает
пресс-служба надзорного ведомства.
По информации генеральной прокуратуры, в 30 регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов подтоплены 1,2 тысячи приусадебных участков, 39 домов и 50 мостов. В зону возможного подтопления попадает также множество населенных пунктов.
"В этой связи по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова
организовано надзорное сопровождение проводимых органами исполнительной власти субъектов, местного самоуправления и уполномоченными организациями подготовительных мероприятий к прохождению весеннего паводка", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что прокуроры особое внимание будет обращать на вопросы прогнозирования наводнений; готовности систем оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, достаточности сил и средств для этих целей, наличия и содержания сооружений инженерной защиты территорий и объектов, использования бюджетных средств, выделенных на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, прокуроры будут проверять меры по оказанию помощи пострадавшим, восстановлению поврежденных жилых помещений, социальных объектов, инфраструктуры.
"В обязательном порядке будет дана оценка деятельности федеральных региональных органов контроля, уполномоченных проводить проверки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - уточняют в Генпрокуратуре
.