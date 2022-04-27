https://ria.ru/20220427/patsienty-1785769419.html

Ямал расширит список пациентов для обеспечения системой мониторинга глюкозы

Ямал расширит список пациентов для обеспечения системой мониторинга глюкозы - РИА Новости, 27.04.2022

Ямал расширит список пациентов для обеспечения системой мониторинга глюкозы

Перечень пациентов, которых обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы, расширят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:52

2022-04-27T15:52

2022-04-27T15:52

ямало-ненецкий автономный округ

общество

дмитрий артюхов

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Перечень пациентов, которых обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы, расширят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."В ЯНАО расширят перечень пациентов, которых обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы. С 1 сентября, помимо детей с сахарным диабетом I типа, системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечат инсулинозависимых пациентов от 18 до 23 лет с диабетом I и II типа, а также имеющих статус малоимущих граждан", - говорится в сообщении.Власти уточняют, что сейчас в округе насчитывается около 300 таких пациентов."В мире развиваются инновационные технологии, и одним из современных методов является система непрерывного мониторинга глюкозы. Медицинское оборудование позволяет избежать тяжелых осложнений благодаря круглосуточному контролю над показателями", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.С 1 января на Ямале системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечивают всех детей до 18 лет с сахарным диабетом первого типа. Новая мера поддержки запущена в регионе по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Ранее семье пациента приходилось ежегодно тратить около 150 тысяч рублей на оборудование и расходные материалы для системы.В ближайшее время поддержку получат и взрослые ямальцы с диабетом, не имеющие инвалидности. Все они будут обеспечиваться расходными материалами к установленной инсулиновой помпе за счет регионального бюджета.На Ямале проживают 18 896 взрослых и 994 ребенка, страдающих сахарным диабетом I-II типов. На сегодняшний день все пациенты с сахарным диабетом получают поддержку из федерального и окружного бюджетов: обеспечиваются лекарственными препаратами для лечения диабета и сопутствующих заболеваний, медицинскими изделиями – это инсулиновые шприцы, иглы к инсулиновым шприцам и шприц-ручкам, тест-полоски, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220421/ekskursiya-1784680479.html

https://ria.ru/20220325/otdykh-1780128239.html

ямал

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, дмитрий артюхов, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)