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Москва стала символом духовного развития России, считает патриарх Кирилл - РИА Новости, 27.04.2022
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Москва стала символом духовного развития России, считает патриарх Кирилл
Москва стала символом духовного развития России, считает патриарх Кирилл - РИА Новости, 27.04.2022
Москва стала символом духовного развития России, считает патриарх Кирилл
Столица в силу своего статуса должна быть и является символом духовного, интеллектуального и эстетического развития России, считает патриарх Московский и всея... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:55
2022-04-27T15:55
сергей собянин
москва
пасха
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Столица в силу своего статуса должна быть и является символом духовного, интеллектуального и эстетического развития России, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В среду Светлой седмицы после Пасхи патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади в Москве, встретившись с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает корреспондент РИА Новости."Меняется Москва, меняется жизнь москвичей, и очень важно, чтобы это материальное развитие, которое, несомненно, присутствует и является очень важным измерением человеческой жизни, сопровождалось развитием духовным и интеллектуальным. &lt;...&gt; Дай Бог, чтобы мы так и развивались: материально, духовно, интеллектуально, эстетически. Тогда наша страна несомненно станет еще краше, еще привлекательнее, ну а символом всего этого прогресса в силу своего статуса должна быть и является Москва", – сказал патриарх на площадке фестиваля.Он отметил, что под руководством Собянина в жизни столицы произошли значительные перемены к лучшему.
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сергей собянин, москва, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
15:55 27.04.2022
 
Москва стала символом духовного развития России, считает патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: Москва стала символом духовного и интеллектуального развития России

© РИА Новости / Мария ДевахинаВид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве
Вид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Вид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Столица в силу своего статуса должна быть и является символом духовного, интеллектуального и эстетического развития России, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В среду Светлой седмицы после Пасхи патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади в Москве, встретившись с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) совершает божественную литургию - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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Патриарх Кирилл призвал верующих сплотиться, в том числе вокруг власти
"Меняется Москва, меняется жизнь москвичей, и очень важно, чтобы это материальное развитие, которое, несомненно, присутствует и является очень важным измерением человеческой жизни, сопровождалось развитием духовным и интеллектуальным. <...> Дай Бог, чтобы мы так и развивались: материально, духовно, интеллектуально, эстетически. Тогда наша страна несомненно станет еще краше, еще привлекательнее, ну а символом всего этого прогресса в силу своего статуса должна быть и является Москва", – сказал патриарх на площадке фестиваля.
Он отметил, что под руководством Собянина в жизни столицы произошли значительные перемены к лучшему.
 
Сергей СобянинМоскваПасхаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
 
 
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