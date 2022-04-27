https://ria.ru/20220427/patriarkh-1785770083.html
Москва стала символом духовного развития России, считает патриарх Кирилл
Москва стала символом духовного развития России, считает патриарх Кирилл - РИА Новости, 27.04.2022
Москва стала символом духовного развития России, считает патриарх Кирилл
Столица в силу своего статуса должна быть и является символом духовного, интеллектуального и эстетического развития России, считает патриарх Московский и всея... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:55
2022-04-27T15:55
2022-04-27T15:55
сергей собянин
москва
пасха
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Столица в силу своего статуса должна быть и является символом духовного, интеллектуального и эстетического развития России, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В среду Светлой седмицы после Пасхи патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади в Москве, встретившись с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает корреспондент РИА Новости."Меняется Москва, меняется жизнь москвичей, и очень важно, чтобы это материальное развитие, которое, несомненно, присутствует и является очень важным измерением человеческой жизни, сопровождалось развитием духовным и интеллектуальным. <...> Дай Бог, чтобы мы так и развивались: материально, духовно, интеллектуально, эстетически. Тогда наша страна несомненно станет еще краше, еще привлекательнее, ну а символом всего этого прогресса в силу своего статуса должна быть и является Москва", – сказал патриарх на площадке фестиваля.Он отметил, что под руководством Собянина в жизни столицы произошли значительные перемены к лучшему.
https://ria.ru/20220410/patriarkh-1782773754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Москва стала символом духовного развития России, считает патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: Москва стала символом духовного и интеллектуального развития России