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Путин призвал задействовать парламентские каналы в Европе и Азии - РИА Новости, 27.04.2022
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Путин призвал задействовать парламентские каналы в Европе и Азии
Путин призвал задействовать парламентские каналы в Европе и Азии - РИА Новости, 27.04.2022
Путин призвал задействовать парламентские каналы в Европе и Азии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно максимально задействовать каналы парламентской дипломатии в Европе, Азии и на других направлениях, чтобы доносить... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:51
2022-04-27T17:29
в мире
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европа
азия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно максимально задействовать каналы парламентской дипломатии в Европе, Азии и на других направлениях, чтобы доносить правдивую информацию."Сейчас нужно задействовать все доступные каналы и форматы парламентской дипломатии. В Европе, в Азии, в Африке, в Америке. Те, которые остались. Прямые контакты, они никогда не помешают. Потому что у нас там много сторонников, уверяю вас. Вы и сами это знаете", - сказал президент, выступая на встрече с законодателями РФ.По его словам, со сторонниками нужно работать, чтобы аргументировать позицию России."Отстаивать правду. Доносить информацию до людей, которые хотят ее знать. Правдивую информацию. Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников – а их там все больше на Украине появляется", - добавил президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/rossiya-1785797321.html
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в мире, владимир путин, европа, азия, россия
16:51 27.04.2022 (обновлено: 17:29 27.04.2022)
 
Путин призвал задействовать парламентские каналы в Европе и Азии

Путин призвал максимально задействовать парламентские каналы в Европе и Азии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно максимально задействовать каналы парламентской дипломатии в Европе, Азии и на других направлениях, чтобы доносить правдивую информацию.
"Сейчас нужно задействовать все доступные каналы и форматы парламентской дипломатии. В Европе, в Азии, в Африке, в Америке. Те, которые остались. Прямые контакты, они никогда не помешают. Потому что у нас там много сторонников, уверяю вас. Вы и сами это знаете", - сказал президент, выступая на встрече с законодателями РФ.
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По его словам, со сторонниками нужно работать, чтобы аргументировать позицию России.
"Отстаивать правду. Доносить информацию до людей, которые хотят ее знать. Правдивую информацию. Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников – а их там все больше на Украине появляется", - добавил президент.
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Поправки к Конституции укрепили влияние парламента, заявил Путин
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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