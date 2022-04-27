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Слуцкий предложил строить отношения со здравомыслящими партнерами - РИА Новости, 27.04.2022
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Слуцкий предложил строить отношения со здравомыслящими партнерами
Слуцкий предложил строить отношения со здравомыслящими партнерами - РИА Новости, 27.04.2022
Слуцкий предложил строить отношения со здравомыслящими партнерами
России следует выстраивать отношения с теми партнерами, которые готовы с нами работать, ориентирующимися на здравый смысл, - это Африка, Азия и Латинская... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:10
2022-04-27T17:22
леонид слуцкий (политик)
в мире
россия
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. России следует выстраивать отношения с теми партнерами, которые готовы с нами работать, ориентирующимися на здравый смысл, - это Африка, Азия и Латинская Америка, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Российский глава Владимир Путин, выступая на Совете законодателей отметил, что РФ нужно максимально задействовать каналы парламентской безопасности в Европе, Азии, доносить правдивую информацию."Надо выстраивать отношения с теми партнерами, которые готовы с нами работать, таких много: Африка, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка", - заявил политик журналистам. Как добавил парламентарий, многие из лидеров этих регионов получили образование в советских и российских вузах, "вне зависимости от этого, они ориентируются именно на здравый смысл, на многополярную архитектуру".
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леонид слуцкий (политик), в мире, россия, госдума рф
17:10 27.04.2022 (обновлено: 17:22 27.04.2022)
 
Слуцкий предложил строить отношения со здравомыслящими партнерами

Депутат Слуцкий: надо строить отношения с партнерами, ориентирующимися на здравый смысл

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. России следует выстраивать отношения с теми партнерами, которые готовы с нами работать, ориентирующимися на здравый смысл, - это Африка, Азия и Латинская Америка, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Российский глава Владимир Путин, выступая на Совете законодателей отметил, что РФ нужно максимально задействовать каналы парламентской безопасности в Европе, Азии, доносить правдивую информацию.
"Надо выстраивать отношения с теми партнерами, которые готовы с нами работать, таких много: Африка, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка", - заявил политик журналистам. Как добавил парламентарий, многие из лидеров этих регионов получили образование в советских и российских вузах, "вне зависимости от этого, они ориентируются именно на здравый смысл, на многополярную архитектуру".
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