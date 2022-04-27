https://ria.ru/20220427/otnosheniya-1785795337.html

Слуцкий предложил строить отношения со здравомыслящими партнерами

Слуцкий предложил строить отношения со здравомыслящими партнерами - РИА Новости, 27.04.2022

Слуцкий предложил строить отношения со здравомыслящими партнерами

России следует выстраивать отношения с теми партнерами, которые готовы с нами работать, ориентирующимися на здравый смысл, - это Африка, Азия и Латинская... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:10

2022-04-27T17:10

2022-04-27T17:22

леонид слуцкий (политик)

в мире

россия

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. России следует выстраивать отношения с теми партнерами, которые готовы с нами работать, ориентирующимися на здравый смысл, - это Африка, Азия и Латинская Америка, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Российский глава Владимир Путин, выступая на Совете законодателей отметил, что РФ нужно максимально задействовать каналы парламентской безопасности в Европе, Азии, доносить правдивую информацию."Надо выстраивать отношения с теми партнерами, которые готовы с нами работать, таких много: Африка, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка", - заявил политик журналистам. Как добавил парламентарий, многие из лидеров этих регионов получили образование в советских и российских вузах, "вне зависимости от этого, они ориентируются именно на здравый смысл, на многополярную архитектуру".

https://ria.ru/20220420/plany-1784553003.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

леонид слуцкий (политик), в мире, россия, госдума рф