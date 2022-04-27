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Островский: наращивание производства – задача всех сфер АПК Смоленщины
Островский: наращивание производства – задача всех сфер АПК Смоленщины - РИА Новости, 27.04.2022
Островский: наращивание производства – задача всех сфер АПК Смоленщины
Губернатор Смоленской области Алексей Островский считает наращивание объемов производства сельхозпродукции главной задачей для всех отраслей агропромышленного... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:53
2022-04-27T13:53
2022-04-27T13:53
смоленская область
алексей островский
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СМОЛЕНСК, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский считает наращивание объемов производства сельхозпродукции главной задачей для всех отраслей агропромышленного комплекса области.Выступая на выездном заседании регионального штаба по экономике, на котором рассматривалось текущее состояние дел в зерносеющих и рапсосеющих хозяйствах, глава региона напомнил, что в 2020 году сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства Смоленской области собрали почти 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, что стало вторым по объему показателем региона за последние 20 лет."Этот результат должен оставаться ориентиром в последующей работе как минимум на текущий год. Подчеркиваю – ориентиром, но не пределом. Наращивать объемы производства сельхозпродукции – задача всех отраслей агропромышленного комплекса. И решить эту задачу совместными усилиями органов власти, сельхозтоваропроизводителей, финансовых институтов и бизнес-структур при поддержке федерального центра нам по силам", – отметил Островский.В качестве одной из новых мер поддержки отрасли, планируется установить выплату субсидий на реализацию зерновых за каждую тонну продукта. Она заменит стимулирующую выплату на каждый гектар. Также сохраняется мера поддержки на приобретение сельскохозяйственной техники, отметили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.Островский поручил департаменту по сельскому хозяйству и продовольствию в ежедневном режиме сопровождать не только оперативный прием документов, но и осуществлять немедленные выплаты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей островский
СМОЛЕНСК, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский считает наращивание объемов производства сельхозпродукции главной задачей для всех отраслей агропромышленного комплекса области.
Выступая на выездном заседании регионального штаба по экономике, на котором рассматривалось текущее состояние дел в зерносеющих и рапсосеющих хозяйствах, глава региона напомнил, что в 2020 году сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства Смоленской области
собрали почти 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, что стало вторым по объему показателем региона за последние 20 лет.
"Этот результат должен оставаться ориентиром в последующей работе как минимум на текущий год. Подчеркиваю – ориентиром, но не пределом. Наращивать объемы производства сельхозпродукции – задача всех отраслей агропромышленного комплекса. И решить эту задачу совместными усилиями органов власти, сельхозтоваропроизводителей, финансовых институтов и бизнес-структур при поддержке федерального центра нам по силам", – отметил Островский.
В качестве одной из новых мер поддержки отрасли, планируется установить выплату субсидий на реализацию зерновых за каждую тонну продукта. Она заменит стимулирующую выплату на каждый гектар. Также сохраняется мера поддержки на приобретение сельскохозяйственной техники, отметили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.
Островский поручил департаменту по сельскому хозяйству и продовольствию в ежедневном режиме сопровождать не только оперативный прием документов, но и осуществлять немедленные выплаты.
"В создавшихся экономических условиях областная администрация будет и впредь оказывать поддержку всем участникам технологической цепочки "рапсосеющие хозяйства - предприятия по производству нерафинированных растительных масел", чтобы 100% рапса, который выращивается у нас в регионе, оставалось в субъекте на переработку, - заявили в пресс-службе.