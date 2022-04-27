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Румыния не рассматривает возможность отправки оружия на Украину - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785716524.html
Румыния не рассматривает возможность отправки оружия на Украину
Румыния не рассматривает возможность отправки оружия на Украину - РИА Новости, 27.04.2022
Румыния не рассматривает возможность отправки оружия на Украину
Власти Румынии не обсуждают вопрос отправки оружия на Украину, оказывая только гуманитарную помощь, заявил румынский министр обороны Василе Дынку. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:38
2022-04-27T12:38
обострение ситуации в днр и лнр
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сергей лавров
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румыния
россия
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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Власти Румынии не обсуждают вопрос отправки оружия на Украину, оказывая только гуманитарную помощь, заявил румынский министр обороны Василе Дынку.Ранее издание Romania libera сообщило со ссылкой на министерство обороны, что власти Румынии планируют внести поправки в законодательство, чтобы передать Украине вооружение из государственных резервов. Также председатель румынской палаты депутатов Марчел Чолаку допустил, что власти Румынии в будущем передадут Украине самолеты МиГ-21 LanceR, которые временно не используются министерством обороны страны."На данный момент у нас в правящей коалиции нет обсуждений об оружии, об отправке смертоносных материалов на Украину. Румыния поддерживает Украину гуманитарно с первого момента", - заявил Дынку журналистам.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785659973.html
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в мире, сергей лавров, украина, румыния, россия, нато, миг-21, вооруженные силы украины
12:38 27.04.2022
 
Румыния не рассматривает возможность отправки оружия на Украину

Глава Минобороны Дынку: Румыния не рассматривает возможность отправки оружия на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Власти Румынии не обсуждают вопрос отправки оружия на Украину, оказывая только гуманитарную помощь, заявил румынский министр обороны Василе Дынку.
Ранее издание Romania libera сообщило со ссылкой на министерство обороны, что власти Румынии планируют внести поправки в законодательство, чтобы передать Украине вооружение из государственных резервов. Также председатель румынской палаты депутатов Марчел Чолаку допустил, что власти Румынии в будущем передадут Украине самолеты МиГ-21 LanceR, которые временно не используются министерством обороны страны.
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"На данный момент у нас в правящей коалиции нет обсуждений об оружии, об отправке смертоносных материалов на Украину. Румыния поддерживает Украину гуманитарно с первого момента", - заявил Дынку журналистам.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровУкраинаРумынияРоссияНАТОМиГ-21Вооруженные силы Украины
 
 
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