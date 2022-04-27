https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785716524.html

Румыния не рассматривает возможность отправки оружия на Украину

Румыния не рассматривает возможность отправки оружия на Украину - РИА Новости, 27.04.2022

Румыния не рассматривает возможность отправки оружия на Украину

Власти Румынии не обсуждают вопрос отправки оружия на Украину, оказывая только гуманитарную помощь, заявил румынский министр обороны Василе Дынку. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:38

2022-04-27T12:38

2022-04-27T12:38

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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Власти Румынии не обсуждают вопрос отправки оружия на Украину, оказывая только гуманитарную помощь, заявил румынский министр обороны Василе Дынку.Ранее издание Romania libera сообщило со ссылкой на министерство обороны, что власти Румынии планируют внести поправки в законодательство, чтобы передать Украине вооружение из государственных резервов. Также председатель румынской палаты депутатов Марчел Чолаку допустил, что власти Румынии в будущем передадут Украине самолеты МиГ-21 LanceR, которые временно не используются министерством обороны страны."На данный момент у нас в правящей коалиции нет обсуждений об оружии, об отправке смертоносных материалов на Украину. Румыния поддерживает Украину гуманитарно с первого момента", - заявил Дынку журналистам.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785659973.html

https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785655142.html

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Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, украина, румыния, россия, нато, миг-21, вооруженные силы украины