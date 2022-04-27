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СМИ: запасы оружия в США могут иссякнуть из-за поставок на Украину

СМИ: запасы оружия в США могут иссякнуть из-за поставок на Украину - РИА Новости, 27.04.2022

СМИ: запасы оружия в США могут иссякнуть из-за поставок на Украину

Запасы оружия США могут иссякнуть через несколько месяцев, если Белый дом продолжит поставки на Украину, передает агентство Блумберг со ссылкой на военных... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T07:12

2022-04-27T07:12

2022-04-27T07:12

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Запасы оружия США могут иссякнуть через несколько месяцев, если Белый дом продолжит поставки на Украину, передает агентство Блумберг со ссылкой на военных экспертов, которые выступили на слушаниях в комитете американской палаты представителей по вооружённым силам.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.По словам председателя организации Professional Services Council (Совета по профессиональным услугам) Дэвида Берто, с начала спецоперации России на Украине США "привели в состояние готовности" почти треть имеющихся запасов вооружения. При этом контрактов, направленных на восполнение запасов, на данный момент нет.Как считает бывшая замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд, США направили на Украину почти четверть запасов ПЗРК Stinger.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/ssha-1785634949.html

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в мире, россия, украина, сша