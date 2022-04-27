https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785648497.html
СМИ: производители оружия в США высказали опасения из-за поставок Украине
СМИ: производители оружия в США высказали опасения из-за поставок Украине - РИА Новости, 27.04.2022
СМИ: производители оружия в США высказали опасения из-за поставок Украине
Главы американских оборонных компаний в ходе встречи с представителями Пентагона выразили опасения относительно наращивания производства, поскольку опасаются,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T01:45
2022-04-27T01:45
2022-04-27T01:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785324682_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_522953ae38e2b5c2c9525ee544735962.jpg
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Главы американских оборонных компаний в ходе встречи с представителями Пентагона выразили опасения относительно наращивания производства, поскольку опасаются, что с изменением ситуации на Украине останутся с ненужным вооружением, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Согласно агентству, минобороны США в середине апреля провело встречу с группой из восьми руководителей компаний-подрядчиков ВПК, чтобы обсудить поставку оружия на Украину, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.По информации от источников, один из глав компаний заявил, что, когда ситуация на Украине изменится, "они не хотят остаться со складами, полными инвентаря..., без гарантированного покупателя".Ранее исполнительный директор Raytheon Technologies Грегори Хэйз заявил, что компания столкнулась с нехваткой комплектующих, часть из которых отсутствует на рынке, для производства переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, поставляемых Украине.
https://ria.ru/20220427/nato-1785647750.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785324682_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_a895e0e34c42ea4df06449e7af02136b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны сша, сша
СМИ: производители оружия в США высказали опасения из-за поставок Украине
Reuters: в США фирмы озвучили военным опасения по увеличению производства оружия для Киева
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости.
Главы американских оборонных компаний в ходе встречи с представителями Пентагона выразили опасения относительно наращивания производства, поскольку опасаются, что с изменением ситуации на Украине останутся с ненужным вооружением, передает
агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Согласно агентству, минобороны США в середине апреля провело встречу с группой из восьми руководителей компаний-подрядчиков ВПК, чтобы обсудить поставку оружия на Украину, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.
"Руководители отрасли высказали оговорки по поводу увеличения производства вооружений", — говорится в сообщении Рейтера.
По информации от источников, один из глав компаний заявил, что, когда ситуация на Украине изменится, "они не хотят остаться со складами, полными инвентаря..., без гарантированного покупателя".
Ранее исполнительный директор Raytheon Technologies Грегори Хэйз заявил, что компания столкнулась с нехваткой комплектующих, часть из которых отсутствует на рынке, для производства переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, поставляемых Украине.