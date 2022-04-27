https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785648497.html

СМИ: производители оружия в США высказали опасения из-за поставок Украине

СМИ: производители оружия в США высказали опасения из-за поставок Украине - РИА Новости, 27.04.2022

СМИ: производители оружия в США высказали опасения из-за поставок Украине

Главы американских оборонных компаний в ходе встречи с представителями Пентагона выразили опасения относительно наращивания производства, поскольку опасаются,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T01:45

2022-04-27T01:45

2022-04-27T01:45

обострение ситуации в днр и лнр

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Главы американских оборонных компаний в ходе встречи с представителями Пентагона выразили опасения относительно наращивания производства, поскольку опасаются, что с изменением ситуации на Украине останутся с ненужным вооружением, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Согласно агентству, минобороны США в середине апреля провело встречу с группой из восьми руководителей компаний-подрядчиков ВПК, чтобы обсудить поставку оружия на Украину, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.По информации от источников, один из глав компаний заявил, что, когда ситуация на Украине изменится, "они не хотят остаться со складами, полными инвентаря..., без гарантированного покупателя".Ранее исполнительный директор Raytheon Technologies Грегори Хэйз заявил, что компания столкнулась с нехваткой комплектующих, часть из которых отсутствует на рынке, для производства переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, поставляемых Украине.

https://ria.ru/20220427/nato-1785647750.html

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в мире, украина, министерство обороны сша, сша