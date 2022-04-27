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СМИ: производители оружия в США высказали опасения из-за поставок Украине - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785648497.html
СМИ: производители оружия в США высказали опасения из-за поставок Украине
СМИ: производители оружия в США высказали опасения из-за поставок Украине - РИА Новости, 27.04.2022
СМИ: производители оружия в США высказали опасения из-за поставок Украине
Главы американских оборонных компаний в ходе встречи с представителями Пентагона выразили опасения относительно наращивания производства, поскольку опасаются,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T01:45
2022-04-27T01:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Главы американских оборонных компаний в ходе встречи с представителями Пентагона выразили опасения относительно наращивания производства, поскольку опасаются, что с изменением ситуации на Украине останутся с ненужным вооружением, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Согласно агентству, минобороны США в середине апреля провело встречу с группой из восьми руководителей компаний-подрядчиков ВПК, чтобы обсудить поставку оружия на Украину, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.По информации от источников, один из глав компаний заявил, что, когда ситуация на Украине изменится, "они не хотят остаться со складами, полными инвентаря..., без гарантированного покупателя".Ранее исполнительный директор Raytheon Technologies Грегори Хэйз заявил, что компания столкнулась с нехваткой комплектующих, часть из которых отсутствует на рынке, для производства переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, поставляемых Украине.
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша
01:45 27.04.2022
 
СМИ: производители оружия в США высказали опасения из-за поставок Украине

Reuters: в США фирмы озвучили военным опасения по увеличению производства оружия для Киева

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный на блокпосту в поселке Литин
Украинский военный на блокпосту в поселке Литин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный на блокпосту в поселке Литин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Главы американских оборонных компаний в ходе встречи с представителями Пентагона выразили опасения относительно наращивания производства, поскольку опасаются, что с изменением ситуации на Украине останутся с ненужным вооружением, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Согласно агентству, минобороны США в середине апреля провело встречу с группой из восьми руководителей компаний-подрядчиков ВПК, чтобы обсудить поставку оружия на Украину, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

"Руководители отрасли высказали оговорки по поводу увеличения производства вооружений", — говорится в сообщении Рейтера.

По информации от источников, один из глав компаний заявил, что, когда ситуация на Украине изменится, "они не хотят остаться со складами, полными инвентаря..., без гарантированного покупателя".
Ранее исполнительный директор Raytheon Technologies Грегори Хэйз заявил, что компания столкнулась с нехваткой комплектующих, часть из которых отсутствует на рынке, для производства переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, поставляемых Украине.
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
01:29
Глава Пентагона ответил на вопрос о возможном членстве Украины в НАТО
 
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