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Пользователи ОК смогут скрывать оскорбительный контент - РИА Новости, 27.04.2022
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Пользователи ОК смогут скрывать оскорбительный контент
Пользователи ОК смогут скрывать оскорбительный контент - РИА Новости, 27.04.2022
Пользователи ОК смогут скрывать оскорбительный контент
Одноклассники предложат пользователям скрывать все потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:32
2022-04-27T15:32
технологии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Одноклассники предложат пользователям скрывать все потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео. Технология разработки ОК на базе нейросетей автоматически определяет потенциально неприемлемые и оскорбительные комментарии. Теперь, если пользователь столкнулся с неприятными комментариями в обсуждениях, сервисный бот пришлет личное сообщение с предложением настроить их отображение. Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно решать, хотят ли они скрывать подобные комментарии в настройках приватности в разделе "Настройки публичности". Функция уже работает в приложении ОК на Android и iOS, а также в мобильной и десктопной версиях соцсети. Ранее ОК запустили технологию на базе нейросетей для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в публичных комментариях. С тех пор пользователи, которые нарушают правила соцсети и выражают свое мнение враждебно по отношению к другим, получают временный запрет на комментирование любого контента в ОК.
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технологии
15:32 27.04.2022
 

Пользователи ОК смогут скрывать оскорбительный контент

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети "Одноклассники"
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Одноклассники предложат пользователям скрывать все потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео.
Технология разработки ОК на базе нейросетей автоматически определяет потенциально неприемлемые и оскорбительные комментарии. Теперь, если пользователь столкнулся с неприятными комментариями в обсуждениях, сервисный бот пришлет личное сообщение с предложением настроить их отображение.
Иконка социальной сети Одноклассники на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 17:53
Одноклассники открыли доступ к сервису "Моменты" для всех групп
Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно решать, хотят ли они скрывать подобные комментарии в настройках приватности в разделе "Настройки публичности". Функция уже работает в приложении ОК на Android и iOS, а также в мобильной и десктопной версиях соцсети.
Ранее ОК запустили технологию на базе нейросетей для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в публичных комментариях. С тех пор пользователи, которые нарушают правила соцсети и выражают свое мнение враждебно по отношению к другим, получают временный запрет на комментирование любого контента в ОК.
 
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