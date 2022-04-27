https://ria.ru/20220427/odnoklassniki-1785763949.html

Пользователи ОК смогут скрывать оскорбительный контент

Пользователи ОК смогут скрывать оскорбительный контент - РИА Новости, 27.04.2022

Пользователи ОК смогут скрывать оскорбительный контент

Одноклассники предложат пользователям скрывать все потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:32

2022-04-27T15:32

2022-04-27T15:32

технологии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Одноклассники предложат пользователям скрывать все потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео. Технология разработки ОК на базе нейросетей автоматически определяет потенциально неприемлемые и оскорбительные комментарии. Теперь, если пользователь столкнулся с неприятными комментариями в обсуждениях, сервисный бот пришлет личное сообщение с предложением настроить их отображение. Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно решать, хотят ли они скрывать подобные комментарии в настройках приватности в разделе "Настройки публичности". Функция уже работает в приложении ОК на Android и iOS, а также в мобильной и десктопной версиях соцсети. Ранее ОК запустили технологию на базе нейросетей для борьбы с агрессивными высказываниями и разжиганием розни в публичных комментариях. С тех пор пользователи, которые нарушают правила соцсети и выражают свое мнение враждебно по отношению к другим, получают временный запрет на комментирование любого контента в ОК.

https://ria.ru/20220415/odnoklassniki-1783786000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии