Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку и Железную Балку
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в течение пяти минут Горловку и Железную Балку в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра и применив крупнокалиберные пулеметы, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Кудрюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 18.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Железная Балка: применялось крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о пяти фактах обстрела Горловки со стороны украинских войск. Населенный пункт обстреливали снарядами калибром 122 миллиметра и минами калибром 120 миллиметров. Войска Украины также выпустили по Горловке шесть гранат из РПГ и применяли стрелковое вооружение. Также в среду представительство зафиксировало обстрел Железной Балки со стороны украинских войск с применением крупнокалиберных пулеметов.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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