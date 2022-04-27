https://ria.ru/20220427/obstrel-1785833058.html

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.04.2022

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли в течение пяти минут Горловку и Железную Балку в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра и... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T21:19

2022-04-27T21:19

2022-04-27T21:19

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в течение пяти минут Горловку и Железную Балку в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра и применив крупнокалиберные пулеметы, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Кудрюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 18.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Железная Балка: применялось крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о пяти фактах обстрела Горловки со стороны украинских войск. Населенный пункт обстреливали снарядами калибром 122 миллиметра и минами калибром 120 миллиметров. Войска Украины также выпустили по Горловке шесть гранат из РПГ и применяли стрелковое вооружение. Также в среду представительство зафиксировало обстрел Железной Балки со стороны украинских войск с применением крупнокалиберных пулеметов.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр