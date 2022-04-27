19:33 27.04.2022 (обновлено: 19:38 27.04.2022)
Мирная жительница погибла при обстреле Первомайска в ЛНР
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Первомайска в ЛНР
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный Первомайск в Луганской народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.00 с направления населенного пункта Камышеваха по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (четыре снаряда)", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
Женщина погибла, ещё две ранены в результате обстрела Первомайска со стороны украинских войск, заявила генпрокуратура ЛНР.
"С 18 до 18.30 (совпадает с мск), вооруженные формирования Украины в очередной раз с применениями РСЗО "Град" совершили обстрел города Первомайск ЛНР, в результате которого погибла женщина 1927 года рождения, получили ранения женщины 1954 и 1968 года рождения", - говорится в заявлении.
По поручению генпрокуратуры на место обстрела выехали следователи. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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