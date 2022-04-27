Украинские войска обстреляли Ирмино в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК заявило об обстреле Ирмино украинскими войсками
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли населенный пункт Ирмино в Луганской народной республике из артиллерийского орудия 152 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.10 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Ирмино с применением артиллерийского орудия 152 мм (10 снарядов)", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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