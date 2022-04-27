https://ria.ru/20220427/obmen-1785839122.html
СМИ: обмен Ярошенко и Рида состоялся в контакте с правительством Эрдогана
СМИ: обмен Ярошенко и Рида состоялся в контакте с правительством Эрдогана - РИА Новости, 27.04.2022
СМИ: обмен Ярошенко и Рида состоялся в контакте с правительством Эрдогана
Обмен летчика Константина Ярошенко и осужденного в РФ американца Тревора Рида состоялся в Турции в сотрудничестве с правительством президента страны Тайипа... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T22:22
2022-04-27T22:22
2022-04-27T22:22
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Обмен летчика Константина Ярошенко и осужденного в РФ американца Тревора Рида состоялся в Турции в сотрудничестве с правительством президента страны Тайипа Эрдогана, они прибыли в страну почти одновременно, сообщила газета Star со ссылкой на неназванного американского чиновника.Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.Газета, приводящая слова высокопоставленного американского чиновника, добавила, что обмен стал результатом многомесячных переговоров.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785833336.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, тревор рид, константин ярошенко, турция, реджеп тайип эрдоган
СМИ: обмен Ярошенко и Рида состоялся в контакте с правительством Эрдогана
Газета Star: обмен Ярошенко и Рида состоялся при сотрудничестве с правительством Эрдогана
АНКАРА, 27 апр – РИА Новости.
Обмен летчика Константина Ярошенко и осужденного в РФ американца Тревора Рида состоялся в Турции в сотрудничестве с правительством президента страны Тайипа Эрдогана, они прибыли в страну почти одновременно, сообщила газета Star
со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее в МИД РФ
сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США
Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.
"Американский чиновник, который не хотел, чтобы его имя разглашалось, заявил, что обмен произошел в Турции в сотрудничестве с правительством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках тщательно спланированной серии шагов, заранее решенных представителями администрации Байдена и представителями Кремля. Рид и Ярошенко прибыли в Турцию почти одновременно, затем Ярошенко и Рид пошли по взлетно-посадочной полосе к самолетам", - пишет газета.
Газета, приводящая слова высокопоставленного американского чиновника, добавила, что обмен стал результатом многомесячных переговоров.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.