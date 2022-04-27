https://ria.ru/20220427/obmen-1785839122.html

СМИ: обмен Ярошенко и Рида состоялся в контакте с правительством Эрдогана

СМИ: обмен Ярошенко и Рида состоялся в контакте с правительством Эрдогана - РИА Новости, 27.04.2022

СМИ: обмен Ярошенко и Рида состоялся в контакте с правительством Эрдогана

Обмен летчика Константина Ярошенко и осужденного в РФ американца Тревора Рида состоялся в Турции в сотрудничестве с правительством президента страны Тайипа... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T22:22

2022-04-27T22:22

2022-04-27T22:22

в мире

россия

сша

тревор рид

константин ярошенко

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Обмен летчика Константина Ярошенко и осужденного в РФ американца Тревора Рида состоялся в Турции в сотрудничестве с правительством президента страны Тайипа Эрдогана, они прибыли в страну почти одновременно, сообщила газета Star со ссылкой на неназванного американского чиновника.Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.Газета, приводящая слова высокопоставленного американского чиновника, добавила, что обмен стал результатом многомесячных переговоров.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785833336.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, сша, тревор рид, константин ярошенко, турция, реджеп тайип эрдоган