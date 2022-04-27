https://ria.ru/20220427/obmen-1785798922.html

Брат осужденного в России за шпионаж Уилана приветствовал обмен Рида

Брат осужденного в России за шпионаж Уилана приветствовал обмен Рида - РИА Новости, 27.04.2022

Брат осужденного в России за шпионаж Уилана приветствовал обмен Рида

Брат осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана Дэвид Уилан приветствовал новость об обмене студента Тревора Рида на россиянина Константина... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:23

2022-04-27T17:23

2022-04-27T18:24

в мире

сша

пол уилан

тревор рид

джо байден

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Брат осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана Дэвид Уилан приветствовал новость об обмене студента Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, а также выразил надежду, что президент США Джо Байден примет аналогичное решение в отношении его родственника.МИД РФ сообщил ранее, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко."Нашу семью переполняет радость за семью Ридов, чей сын Тревор был освобожден из-под стражи российским правительством. Это событие, на которое мы возлагаем очень большие надежды в нашей жизни. Будем надеяться, что теперь Тревор получит медицинскую помощь и уход, которого он заслуживает. Он воссоединяется со своей семьей", - говорится в открытом письме Дэвида Уилана, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.Он обратил внимание на сегодняшнее заявление президента США Джо Байдена, пообещавшего, что его администрация продолжит прилагать усилия по освобождению других осужденных за границей американцев, включая Пола Уилана."Мы не знаем, на какую уступку пошло правительство США в отношении России для освобождения Тревора. Однако если это дело потребовало "трудных решений", которые дались президенту тяжело, то насколько сложными будут решения, которые ему предстоит принять для освобождения Пола?" - задался вопросом Уилан.Брат осужденного американца с сожалением констатировал, что "время не на стороне Пола"."Кого спасут следующим - выбирать президенту. Президент (Дональд) Трамп был не в состоянии принимать эти трудные решения. Возможно, президент Байден также не хочет этого делать. Мы надеемся, что нам не придется возлагать надежды на другого американского президента, прежде чем кто-то совершит правильный поступок для Пола", - добавил Дэвид Уилан.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех Уилан получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в 2020 году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен, но не дождавшись его, и был этапирован из СИЗО.

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/yaroshenko-1785782139.html

https://ria.ru/20220427/obmen-1785772950.html

сша

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тревора Рида отправляют в США Переданный Россией в обмен на Ярошенко американец Рид находится на пути в США. 2022-04-27T17:23 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, пол уилан, тревор рид, джо байден, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)