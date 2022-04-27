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Новикомбанк разработал комплексные решения для поддержки промышленности - РИА Новости, 27.04.2022
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Новикомбанк разработал комплексные решения для поддержки промышленности
Новикомбанк разработал комплексные решения для поддержки промышленности - РИА Новости, 27.04.2022
Новикомбанк разработал комплексные решения для поддержки промышленности
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, разработал комплекс мер, позволяющих обеспечивать предприятия промышленности финансированием по доступным... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:26
2022-04-27T13:26
новости компаний - экономика
новикомбанк
экономика
россия
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, разработал комплекс мер, позволяющих обеспечивать предприятия промышленности финансированием по доступным ставкам, сообщает пресс-служба банка.В ходе пленарного заседания Национального промышленного форума старший вице-президент банка Анна Лаврентьева рассказала о системных решениях, реализуемых финансовым институтом.При содействии Новикомбанка реализуется ряд значимых проектов в различных отраслях промышленности. Банк анализирует задачи, внешние обстоятельства, стратегию развития заёмщика и другие факторы и предлагает индивидуальное решение, обеспечивая наиболее комфортную для заёмщика ценовую и временную структуру сделки. Возможность доступного финансирования по пониженной ставке обеспечивается двумя ключевыми факторами.Во-первых, банк активно использует возможности инструментов господдержки при финансировании промышленных предприятий и решении задач, связанных с импортозамещением и диверсификацией производства. Новикомбанком накоплена глубокая экспертиза сопровождения проектов от начальной стадии до закрытия сделки, позволяющая формировать оптимальное предложение для каждого клиента на базе наилучшего совмещения возможных мер государственной поддержки, банковских продуктов и актуальных возможностей рынка капитала. Портфель банка по данному направлению превышает 60 миллиардов рублей.Во-вторых, в новых экономических условиях для ключевых клиентов банк разработал особые программы поддержки с фиксированными низкими процентными ставками на уровне 9,5%. К настоящему времени Новикомбанком выдано более 100 таких кредитов.Ключевым звеном развития и обеспечения конкурентоспособности российской промышленности в Новикомбанке считают поддержку предприятий на этапе реализации продукции: еще около двух лет назад банк разработал и предложил внедрить механизм гарантированного заказа, к настоящему времени актуальность такого решения значительно возросла."Независимость от импорта - один из ключевых факторов обеспечения безопасности государства и важнейшая задача развития экономики страны. Новикомбанк как отраслевой эксперт считает эффективным инструментом решения этой задачи внедрение целого комплекса мер, среди которых - повышение спроса на продукцию предприятий путем финансовой поддержки покупателя, включение расширенной отечественной номенклатуры в закупки госкомпаний, возможности интеграции в нацпроекты", - подчеркнула Лаврентьева.Как отмечает пресс-служба, инициативы Новикомбанка планируются к включению в итоговую резолюцию Национального промышленного форума.
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новости компаний - экономика, новикомбанк, экономика, россия
13:26 27.04.2022
 

Новикомбанк разработал комплексные решения для поддержки промышленности

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, разработал комплекс мер, позволяющих обеспечивать предприятия промышленности финансированием по доступным ставкам, сообщает пресс-служба банка.
В ходе пленарного заседания Национального промышленного форума старший вице-президент банка Анна Лаврентьева рассказала о системных решениях, реализуемых финансовым институтом.
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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Активы Новикомбанка за 2021 год выросли по МСФО на 15,2%
При содействии Новикомбанка реализуется ряд значимых проектов в различных отраслях промышленности. Банк анализирует задачи, внешние обстоятельства, стратегию развития заёмщика и другие факторы и предлагает индивидуальное решение, обеспечивая наиболее комфортную для заёмщика ценовую и временную структуру сделки. Возможность доступного финансирования по пониженной ставке обеспечивается двумя ключевыми факторами.
Во-первых, банк активно использует возможности инструментов господдержки при финансировании промышленных предприятий и решении задач, связанных с импортозамещением и диверсификацией производства. Новикомбанком накоплена глубокая экспертиза сопровождения проектов от начальной стадии до закрытия сделки, позволяющая формировать оптимальное предложение для каждого клиента на базе наилучшего совмещения возможных мер государственной поддержки, банковских продуктов и актуальных возможностей рынка капитала. Портфель банка по данному направлению превышает 60 миллиардов рублей.
Во-вторых, в новых экономических условиях для ключевых клиентов банк разработал особые программы поддержки с фиксированными низкими процентными ставками на уровне 9,5%. К настоящему времени Новикомбанком выдано более 100 таких кредитов.
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Карты Новикомбанка будут действовать бессрочно
Ключевым звеном развития и обеспечения конкурентоспособности российской промышленности в Новикомбанке считают поддержку предприятий на этапе реализации продукции: еще около двух лет назад банк разработал и предложил внедрить механизм гарантированного заказа, к настоящему времени актуальность такого решения значительно возросла.
"Независимость от импорта - один из ключевых факторов обеспечения безопасности государства и важнейшая задача развития экономики страны. Новикомбанк как отраслевой эксперт считает эффективным инструментом решения этой задачи внедрение целого комплекса мер, среди которых - повышение спроса на продукцию предприятий путем финансовой поддержки покупателя, включение расширенной отечественной номенклатуры в закупки госкомпаний, возможности интеграции в нацпроекты", - подчеркнула Лаврентьева.
Как отмечает пресс-служба, инициативы Новикомбанка планируются к включению в итоговую резолюцию Национального промышленного форума.
 
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