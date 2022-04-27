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Постпредство послало ноту в МАГАТЭ из-за фейков о действиях военных на ЧАЭС - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/nota-1785843871.html
Постпредство послало ноту в МАГАТЭ из-за фейков о действиях военных на ЧАЭС
Постпредство послало ноту в МАГАТЭ из-за фейков о действиях военных на ЧАЭС - РИА Новости, 27.04.2022
Постпредство послало ноту в МАГАТЭ из-за фейков о действиях военных на ЧАЭС
Постпредство России при международных организациях в Вене направило в Секретариат МАГАТЭ ноту из-за распространения рядом СМИ недостоверной информации о... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T23:29
2022-04-27T23:29
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
в мире
магатэ
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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Постпредство России при международных организациях в Вене направило в Секретариат МАГАТЭ ноту из-за распространения рядом СМИ недостоверной информации о действиях ВС РФ на Чернобыльской АЭС, сообщили в миссии.В частности, постпредство отмечает, что не соответствует действительности видеоролик "Ukrainians shocked by "crazy" scene at Chernobyl after Russian pullout reveals radioactive contamination", сопровождающий публикацию телеканала CNN от 9 апреля 2022 года, в котором демонстрируются показатели дозиметра в помещении, где, как утверждается, находились российские военнослужащие, – 0,58 мкЗв/час."Для сравнения, естественный фон в различных точках Земли составляет от 0,1 до 1 мкЗв/час (в Москве – 0,1-0,3 мкЗв/час, в Хельсинки – 0,2-0,6 мкЗв/час). В случае круглосуточного облучения в течение 30 дней с интенсивностью 0,58 мкЗв/час накопленная эффективная доза составит порядка 0,4 мЗв. Это меньше половины допустимой годовой дозы для населения (1мЗв) и одновременно в 50 раз меньше допустимой годовой дозы для работника атомной промышленности (20 мЗв), а также сопоставимо с дозой, получаемой при разовой флюорографии грудной клетки (0,3 мЗв)", - говорится в сообщении постпредства в Telegram-канале.Помимо этого, в упомянутом видеоматериале корреспондент CNN и сопровождающие его лица находятся в помещении в повседневной обуви, без средств защиты органов дыхания и рук, что указывает на осознание ими отсутствия реальной опасности, подчеркнули в постпредстве."Не соответствуют действительности также заявления о якобы нанесенном российскими военнослужащими ущербе объектам, расположенным на территории площадки ЧАЭС, которую Вооруженные силы Российской Федерации покинули еще 31 марта 2022 года. Сделанные во время пребывания российских войск на ЧАЭС фотографии, подтверждающие рабочее состояние помещений, а также аналитической лаборатории "Экоцентр", нормальные показатели радиационного фона на объекте, а также сохранность в должном состоянии соответствующей документации, включаю архивную", - говорится в сообщении российской миссии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/lavrov-1785421245.html
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россия, украина, донбасс, в мире, магатэ
23:29 27.04.2022
 
Постпредство послало ноту в МАГАТЭ из-за фейков о действиях военных на ЧАЭС

Постпредство в Вене направило ноту в МАГАТЭ из-за фейков о действиях ВС России на ЧАЭС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС
Военнослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 27 апр - РИА Новости. Постпредство России при международных организациях в Вене направило в Секретариат МАГАТЭ ноту из-за распространения рядом СМИ недостоверной информации о действиях ВС РФ на Чернобыльской АЭС, сообщили в миссии.
В частности, постпредство отмечает, что не соответствует действительности видеоролик "Ukrainians shocked by "crazy" scene at Chernobyl after Russian pullout reveals radioactive contamination", сопровождающий публикацию телеканала CNN от 9 апреля 2022 года, в котором демонстрируются показатели дозиметра в помещении, где, как утверждается, находились российские военнослужащие, – 0,58 мкЗв/час.
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"Для сравнения, естественный фон в различных точках Земли составляет от 0,1 до 1 мкЗв/час (в Москве – 0,1-0,3 мкЗв/час, в Хельсинки – 0,2-0,6 мкЗв/час). В случае круглосуточного облучения в течение 30 дней с интенсивностью 0,58 мкЗв/час накопленная эффективная доза составит порядка 0,4 мЗв. Это меньше половины допустимой годовой дозы для населения (1мЗв) и одновременно в 50 раз меньше допустимой годовой дозы для работника атомной промышленности (20 мЗв), а также сопоставимо с дозой, получаемой при разовой флюорографии грудной клетки (0,3 мЗв)", - говорится в сообщении постпредства в Telegram-канале.
Помимо этого, в упомянутом видеоматериале корреспондент CNN и сопровождающие его лица находятся в помещении в повседневной обуви, без средств защиты органов дыхания и рук, что указывает на осознание ими отсутствия реальной опасности, подчеркнули в постпредстве.
"Не соответствуют действительности также заявления о якобы нанесенном российскими военнослужащими ущербе объектам, расположенным на территории площадки ЧАЭС, которую Вооруженные силы Российской Федерации покинули еще 31 марта 2022 года. Сделанные во время пребывания российских войск на ЧАЭС фотографии, подтверждающие рабочее состояние помещений, а также аналитической лаборатории "Экоцентр", нормальные показатели радиационного фона на объекте, а также сохранность в должном состоянии соответствующей документации, включаю архивную", - говорится в сообщении российской миссии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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