https://ria.ru/20220427/nato-1785704247.html
В правительстве Японии не решили вопрос участия страны в саммите НАТО
В правительстве Японии не решили вопрос участия страны в саммите НАТО - РИА Новости, 27.04.2022
В правительстве Японии не решили вопрос участия страны в саммите НАТО
Вопрос об участии Японии в саммите НАТО в июне пока не решен, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:56
2022-04-27T11:56
2022-04-27T11:56
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ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Вопрос об участии Японии в саммите НАТО в июне пока не решен, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно."Нам известно о заявлении госсекретаря (США Энтони) Блинкена, но пока о присутствии Японии на саммите НАТО ничего не решено", - сказал Мацуно.Ранее Блинкен заявил, что в саммите стран НАТО в июне в Испании ожидается участие Японии.
https://ria.ru/20220425/lavrov-1785416839.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, япония, сша, испания, энтони блинкен
В правительстве Японии не решили вопрос участия страны в саммите НАТО
Генсек правительства Японии заявил, что вопрос об участии страны в саммите НАТО не решен