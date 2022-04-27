https://ria.ru/20220427/nato-1785704247.html

В правительстве Японии не решили вопрос участия страны в саммите НАТО

В правительстве Японии не решили вопрос участия страны в саммите НАТО - РИА Новости, 27.04.2022

В правительстве Японии не решили вопрос участия страны в саммите НАТО

Вопрос об участии Японии в саммите НАТО в июне пока не решен, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:56

2022-04-27T11:56

2022-04-27T11:56

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ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Вопрос об участии Японии в саммите НАТО в июне пока не решен, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно."Нам известно о заявлении госсекретаря (США Энтони) Блинкена, но пока о присутствии Японии на саммите НАТО ничего не решено", - сказал Мацуно.Ранее Блинкен заявил, что в саммите стран НАТО в июне в Испании ожидается участие Японии.

https://ria.ru/20220425/lavrov-1785416839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, нато, япония, сша, испания, энтони блинкен