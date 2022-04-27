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В правительстве Японии не решили вопрос участия страны в саммите НАТО - РИА Новости, 27.04.2022
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В правительстве Японии не решили вопрос участия страны в саммите НАТО
В правительстве Японии не решили вопрос участия страны в саммите НАТО - РИА Новости, 27.04.2022
В правительстве Японии не решили вопрос участия страны в саммите НАТО
Вопрос об участии Японии в саммите НАТО в июне пока не решен, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:56
2022-04-27T11:56
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ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Вопрос об участии Японии в саммите НАТО в июне пока не решен, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно."Нам известно о заявлении госсекретаря (США Энтони) Блинкена, но пока о присутствии Японии на саммите НАТО ничего не решено", - сказал Мацуно.Ранее Блинкен заявил, что в саммите стран НАТО в июне в Испании ожидается участие Японии.
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в мире, нато, япония, сша, испания, энтони блинкен
11:56 27.04.2022
 
В правительстве Японии не решили вопрос участия страны в саммите НАТО

Генсек правительства Японии заявил, что вопрос об участии страны в саммите НАТО не решен

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Вопрос об участии Японии в саммите НАТО в июне пока не решен, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Нам известно о заявлении госсекретаря (США Энтони) Блинкена, но пока о присутствии Японии на саммите НАТО ничего не решено", - сказал Мацуно.
Ранее Блинкен заявил, что в саммите стран НАТО в июне в Испании ожидается участие Японии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
25 апреля, 23:18
Лавров: НАТО хочет передвинуть линию обороны альянса к Южно-Китайскому морю
 
В миреНАТОЯпонияСШАИспанияЭнтони Блинкен
 
 
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