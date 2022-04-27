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На Украине находятся наемники из более чем 50 стран, заявили в СК - РИА Новости, 27.04.2022
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На Украине находятся наемники из более чем 50 стран, заявили в СК
На Украине находятся наемники из более чем 50 стран, заявили в СК - РИА Новости, 27.04.2022
На Украине находятся наемники из более чем 50 стран, заявили в СК
Допросы порядка 2,5 тысячи пленных украинских силовиков показали, что в распоряжении украинских частей имеется иностранный контингент, сообщает СК РФ. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:14
2022-04-27T15:36
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Допросы порядка 2,5 тысячи пленных украинских силовиков показали, что в распоряжении украинских частей имеется иностранный контингент, сообщает СК РФ."В ходе расследования уголовных дел следователи продолжают формировать доказательственную базу, в основе которой, в том числе, информация о местах дислокации украинских военнослужащих, их численности и степени оснащенности, результаты мониторинга СМИ, в том числе подтвержденные документально факты провокаций и применения украинскими националистами тактики "живого щита", а также допросы порядка 2500 пленных украинских силовиков. Указанные лица сообщают о наличии в распоряжении воинских частей ВСУ иностранного контингента, а также вооружения, его видах и количестве", - говорится в сообщении на сайте СК.В СК отметили, что на территории Украины сформировано не менее 16 различных вооруженных формирований, в состав которых входят наемники из более чем 50 стран."На территории Украины сформировано не менее 16 различных вооруженных формирований, в состав которых входят наемники, прибывшие из более чем 50 стран. Созданный интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти. Следствием устанавливаются их данные для последующего привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении на сайте СК.Добавляется, что также следователи осматривают места происшествий, назначен и проводится ряд судебных экспертиз, устанавливаются свидетели, продолжаются допросы потерпевших. В настоящее время на территории Донбасса продолжают работать более 300 военных следователей.
https://ria.ru/20220427/sk-1785755405.html
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, вооруженные силы украины
15:14 27.04.2022 (обновлено: 15:36 27.04.2022)
 
На Украине находятся наемники из более чем 50 стран, заявили в СК

СК: на Украине сформировано не менее 16 группировок, в которые входят наемники из 50 стран

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный возле Харькова
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный возле Харькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Допросы порядка 2,5 тысячи пленных украинских силовиков показали, что в распоряжении украинских частей имеется иностранный контингент, сообщает СК РФ.
"В ходе расследования уголовных дел следователи продолжают формировать доказательственную базу, в основе которой, в том числе, информация о местах дислокации украинских военнослужащих, их численности и степени оснащенности, результаты мониторинга СМИ, в том числе подтвержденные документально факты провокаций и применения украинскими националистами тактики "живого щита", а также допросы порядка 2500 пленных украинских силовиков. Указанные лица сообщают о наличии в распоряжении воинских частей ВСУ иностранного контингента, а также вооружения, его видах и количестве", - говорится в сообщении на сайте СК.
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В СК отметили, что на территории Украины сформировано не менее 16 различных вооруженных формирований, в состав которых входят наемники из более чем 50 стран.
"На территории Украины сформировано не менее 16 различных вооруженных формирований, в состав которых входят наемники, прибывшие из более чем 50 стран. Созданный интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти. Следствием устанавливаются их данные для последующего привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении на сайте СК.
Добавляется, что также следователи осматривают места происшествий, назначен и проводится ряд судебных экспертиз, устанавливаются свидетели, продолжаются допросы потерпевших. В настоящее время на территории Донбасса продолжают работать более 300 военных следователей.
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