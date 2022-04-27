https://ria.ru/20220427/naemniki-1785758448.html

На Украине находятся наемники из более чем 50 стран, заявили в СК

На Украине находятся наемники из более чем 50 стран, заявили в СК - РИА Новости, 27.04.2022

На Украине находятся наемники из более чем 50 стран, заявили в СК

Допросы порядка 2,5 тысячи пленных украинских силовиков показали, что в распоряжении украинских частей имеется иностранный контингент, сообщает СК РФ. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:14

2022-04-27T15:14

2022-04-27T15:36

в мире

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украина

донбасс

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Допросы порядка 2,5 тысячи пленных украинских силовиков показали, что в распоряжении украинских частей имеется иностранный контингент, сообщает СК РФ."В ходе расследования уголовных дел следователи продолжают формировать доказательственную базу, в основе которой, в том числе, информация о местах дислокации украинских военнослужащих, их численности и степени оснащенности, результаты мониторинга СМИ, в том числе подтвержденные документально факты провокаций и применения украинскими националистами тактики "живого щита", а также допросы порядка 2500 пленных украинских силовиков. Указанные лица сообщают о наличии в распоряжении воинских частей ВСУ иностранного контингента, а также вооружения, его видах и количестве", - говорится в сообщении на сайте СК.В СК отметили, что на территории Украины сформировано не менее 16 различных вооруженных формирований, в состав которых входят наемники из более чем 50 стран."На территории Украины сформировано не менее 16 различных вооруженных формирований, в состав которых входят наемники, прибывшие из более чем 50 стран. Созданный интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти. Следствием устанавливаются их данные для последующего привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении на сайте СК.Добавляется, что также следователи осматривают места происшествий, назначен и проводится ряд судебных экспертиз, устанавливаются свидетели, продолжаются допросы потерпевших. В настоящее время на территории Донбасса продолжают работать более 300 военных следователей.

https://ria.ru/20220427/sk-1785755405.html

https://ria.ru/20220427/delo-1785764580.html

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донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, вооруженные силы украины