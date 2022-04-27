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В Москве задержали водителя, сбившего пешехода - РИА Новости, 27.04.2022
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В Москве задержали водителя, сбившего пешехода
В Москве задержали водителя, сбившего пешехода - РИА Новости, 27.04.2022
В Москве задержали водителя, сбившего пешехода
Водитель, сбивший пешехода в центре Москвы и скрывшийся с места аварии, задержан, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:59
2022-04-27T22:07
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Водитель, сбивший пешехода в центре Москвы и скрывшийся с места аварии, задержан, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее сообщалось, что в среду около 19.00 водитель Audi на Мытной улице наехал на мужчину 1982 года рождения, а затем скрылся с места ДТП. Полиция разыскивала нарушителя."Водитель 1988 года рождения задержан и доставлен в ОМВД по Даниловскому району", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в момент происшествия в автомобиле также находился пассажир - мужчина 1995 года рождения.Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, водителя и пассажира машины задержали на улице Городская в одном из подъездов жилого дома. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва, россия
21:59 27.04.2022 (обновлено: 22:07 27.04.2022)
 
В Москве задержали водителя, сбившего пешехода

Водителя, сбившего пешехода в центре Москвы, задержали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Водитель, сбивший пешехода в центре Москвы и скрывшийся с места аварии, задержан, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в среду около 19.00 водитель Audi на Мытной улице наехал на мужчину 1982 года рождения, а затем скрылся с места ДТП. Полиция разыскивала нарушителя.
"Водитель 1988 года рождения задержан и доставлен в ОМВД по Даниловскому району", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в момент происшествия в автомобиле также находился пассажир - мужчина 1995 года рождения.
Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, водителя и пассажира машины задержали на улице Городская в одном из подъездов жилого дома. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
 
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