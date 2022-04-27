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В Москве задержали водителя, сбившего пешехода

В Москве задержали водителя, сбившего пешехода - РИА Новости, 27.04.2022

В Москве задержали водителя, сбившего пешехода

Водитель, сбивший пешехода в центре Москвы и скрывшийся с места аварии, задержан, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T21:59

2022-04-27T21:59

2022-04-27T22:07

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Водитель, сбивший пешехода в центре Москвы и скрывшийся с места аварии, задержан, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее сообщалось, что в среду около 19.00 водитель Audi на Мытной улице наехал на мужчину 1982 года рождения, а затем скрылся с места ДТП. Полиция разыскивала нарушителя."Водитель 1988 года рождения задержан и доставлен в ОМВД по Даниловскому району", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в момент происшествия в автомобиле также находился пассажир - мужчина 1995 года рождения.Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, водителя и пассажира машины задержали на улице Городская в одном из подъездов жилого дома. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, москва, россия