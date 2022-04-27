https://ria.ru/20220427/moskva-1785836750.html
В Москве задержали водителя, сбившего пешехода
В Москве задержали водителя, сбившего пешехода - РИА Новости, 27.04.2022
В Москве задержали водителя, сбившего пешехода
Водитель, сбивший пешехода в центре Москвы и скрывшийся с места аварии, задержан, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:59
2022-04-27T21:59
2022-04-27T22:07
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Водитель, сбивший пешехода в центре Москвы и скрывшийся с места аварии, задержан, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее сообщалось, что в среду около 19.00 водитель Audi на Мытной улице наехал на мужчину 1982 года рождения, а затем скрылся с места ДТП. Полиция разыскивала нарушителя."Водитель 1988 года рождения задержан и доставлен в ОМВД по Даниловскому району", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в момент происшествия в автомобиле также находился пассажир - мужчина 1995 года рождения.Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, водителя и пассажира машины задержали на улице Городская в одном из подъездов жилого дома. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
21:59 27.04.2022 (обновлено: 22:07 27.04.2022)
В Москве задержали водителя, сбившего пешехода
Водителя, сбившего пешехода в центре Москвы, задержали