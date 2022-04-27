https://ria.ru/20220427/moskva-1785831487.html

ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пешехода в центре Москвы

ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пешехода в центре Москвы - РИА Новости, 27.04.2022

ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пешехода в центре Москвы

Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода в центре Москвы и скрывшегося с места аварии, автомобиль нарушителя найден, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T21:02

2022-04-27T21:02

2022-04-27T21:03

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода в центре Москвы и скрывшегося с места аварии, автомобиль нарушителя найден, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Отмечается, что сегодня около 19.00 водитель Audi на Мытной улице наехал на мужчину 1982 года рождения, а затем скрылся с места ДТП."Разыскиваем водителя, совершившего наезд на пешехода в центре Москвы и скрывшегося с места аварии... установлен государственный номерной знак автомобиля, а также то, что машина принадлежит каршеринговой компании", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что автомобиль нашли на улице Лестева. Сейчас личность водителя и его местонахождение устанавливаются.Также сообщается, что у пострадавшего мужчины медики, предварительно, диагностировали перелом руки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

https://ria.ru/20220124/dtp-1769199998.html

москва

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, москва