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ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пешехода в центре Москвы - РИА Новости, 27.04.2022
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ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пешехода в центре Москвы
ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пешехода в центре Москвы - РИА Новости, 27.04.2022
ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пешехода в центре Москвы
Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода в центре Москвы и скрывшегося с места аварии, автомобиль нарушителя найден, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:02
2022-04-27T21:03
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода в центре Москвы и скрывшегося с места аварии, автомобиль нарушителя найден, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Отмечается, что сегодня около 19.00 водитель Audi на Мытной улице наехал на мужчину 1982 года рождения, а затем скрылся с места ДТП."Разыскиваем водителя, совершившего наезд на пешехода в центре Москвы и скрывшегося с места аварии... установлен государственный номерной знак автомобиля, а также то, что машина принадлежит каршеринговой компании", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что автомобиль нашли на улице Лестева. Сейчас личность водителя и его местонахождение устанавливаются.Также сообщается, что у пострадавшего мужчины медики, предварительно, диагностировали перелом руки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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происшествия, москва
21:02 27.04.2022 (обновлено: 21:03 27.04.2022)
 
ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пешехода в центре Москвы

ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пешехода в центре Москвы и скрывшегося с места аварии

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода в центре Москвы и скрывшегося с места аварии, автомобиль нарушителя найден, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что сегодня около 19.00 водитель Audi на Мытной улице наехал на мужчину 1982 года рождения, а затем скрылся с места ДТП.
"Разыскиваем водителя, совершившего наезд на пешехода в центре Москвы и скрывшегося с места аварии... установлен государственный номерной знак автомобиля, а также то, что машина принадлежит каршеринговой компании", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что автомобиль нашли на улице Лестева. Сейчас личность водителя и его местонахождение устанавливаются.
Также сообщается, что у пострадавшего мужчины медики, предварительно, диагностировали перелом руки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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