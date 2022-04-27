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Коммунальная техника Москвы переведена на летний режим работы - РИА Новости, 27.04.2022
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Коммунальная техника Москвы переведена на летний режим работы
Коммунальная техника Москвы переведена на летний режим работы - РИА Новости, 27.04.2022
Коммунальная техника Москвы переведена на летний режим работы
Власти Москвы перевели столичную коммунальную технику на летний режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:54
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Власти Москвы перевели столичную коммунальную технику на летний режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В соответствии с погодными условиями весь парк городской коммунальной техники переведен на летний режим эксплуатации. Для обеспечения ежедневной уборки на машины установлено поливомоечное оборудование", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Заммэра отметил, что в летом в общей сложности будет задействовано 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысяч единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации.Уточняется, что специализированную дорожную технику, которая включает в себя линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и распределители твердых реагентов и используется только в зимний период, проверили и законсервировали.
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москва, городское хозяйство москвы
12:54 27.04.2022 (обновлено: 16:32 27.04.2022)
 

Коммунальная техника Москвы переведена на летний режим работы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДезинфекция дорог в Москве
Дезинфекция дорог в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дезинфекция дорог в Москве
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Власти Москвы перевели столичную коммунальную технику на летний режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В соответствии с погодными условиями весь парк городской коммунальной техники переведен на летний режим эксплуатации. Для обеспечения ежедневной уборки на машины установлено поливомоечное оборудование", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
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Заммэра отметил, что в летом в общей сложности будет задействовано 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысяч единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации.
Уточняется, что специализированную дорожную технику, которая включает в себя линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и распределители твердых реагентов и используется только в зимний период, проверили и законсервировали.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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