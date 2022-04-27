https://ria.ru/20220427/moskva-1785721550.html

Коммунальная техника Москвы переведена на летний режим работы

Коммунальная техника Москвы переведена на летний режим работы - РИА Новости, 27.04.2022

Коммунальная техника Москвы переведена на летний режим работы

Власти Москвы перевели столичную коммунальную технику на летний режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:54

2022-04-27T12:54

2022-04-27T16:32

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Власти Москвы перевели столичную коммунальную технику на летний режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В соответствии с погодными условиями весь парк городской коммунальной техники переведен на летний режим эксплуатации. Для обеспечения ежедневной уборки на машины установлено поливомоечное оборудование", - заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Заммэра отметил, что в летом в общей сложности будет задействовано 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысяч единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации.Уточняется, что специализированную дорожную технику, которая включает в себя линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и распределители твердых реагентов и используется только в зимний период, проверили и законсервировали.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы