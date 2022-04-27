https://ria.ru/20220427/minoborony-1785834014.html
Украина свозит в Лисичанск тела военных в "гражданке" для обвинения России
Украина свозит в Лисичанск тела военных в "гражданке" для обвинения России - РИА Новости, 27.04.2022
Украина свозит в Лисичанск тела военных в "гражданке" для обвинения России
ВСУ свозят в Лисичанск разбитую технику и тела своих солдат в гражданской одежде для обвинения России в обстрелах, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:33
2022-04-27T21:33
2022-04-27T22:44
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лисичанск
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ВСУ свозят в Лисичанск разбитую технику и тела своих солдат в гражданской одежде для обвинения России в обстрелах, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."С целью проведения постановочных фото- и видеосъемок с приглашением представителей украинских и западных информационных агентств (в том числе США, Латвии, Великобритании и Польши) в городе Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57-й мотопехотной бригады ВСУ, свозится разбитая техника; автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду", — рассказал он.По его словам, киевский режим не прекращает попыток провокаций для обвинения российской армии в военных преступлениях. Очередную такую постановку, отметил генерал, с гибелью якобы гражданских лиц в результате сфабрикованного обстрела российскими подразделениями подготовили специалисты информационно-психологических операций Украины для ее представления мировой общественности в ближайшие дни.Генерал добавил, что "этот циничный, прежде всего по отношению к своему собственному народу, а также погибшим украинским военнослужащим, сценарий повторяет зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны, но с современными подходами киевского режима".Как отметил Мизинцев, Россия заранее предупреждает Запад, что "этот и другие подобные кровавые фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах".Он подчеркнул, что подобные действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе собственного народа и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/putin-1785783162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, лисичанск, вооруженные силы украины
21:33 27.04.2022 (обновлено: 22:44 27.04.2022)
Украина свозит в Лисичанск тела военных в "гражданке" для обвинения России
Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации против ВС России в Лисичанске
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ВСУ свозят в Лисичанск разбитую технику и тела своих солдат в гражданской одежде для обвинения России в обстрелах, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"С целью проведения постановочных фото- и видеосъемок с приглашением представителей украинских и западных информационных агентств (в том числе США
, Латвии
, Великобритании
и Польши
) в городе Лисичанске
к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57-й мотопехотной бригады ВСУ
, свозится разбитая техника; автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду", — рассказал он.
По его словам, киевский режим не прекращает попыток провокаций для обвинения российской армии в военных преступлениях. Очередную такую постановку, отметил генерал, с гибелью якобы гражданских лиц в результате сфабрикованного обстрела российскими подразделениями подготовили специалисты информационно-психологических операций Украины
для ее представления мировой общественности в ближайшие дни.
Генерал добавил, что "этот циничный, прежде всего по отношению к своему собственному народу, а также погибшим украинским военнослужащим, сценарий повторяет зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны, но с современными подходами киевского режима".
Как отметил Мизинцев, Россия заранее предупреждает Запад, что "этот и другие подобные кровавые фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах".
Он подчеркнул, что подобные действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе собственного народа и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.
Россия
начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.