https://ria.ru/20220427/mariupol-1785820642.html

В Мариуполе открылись небольшие магазины

В Мариуполе открылись небольшие магазины - РИА Новости, 27.04.2022

В Мариуполе открылись небольшие магазины

Маленькие магазины начинают работать в Мариуполе, в город постепенно приходит мирная жизнь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T19:05

2022-04-27T19:05

2022-04-27T19:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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мариуполь

украина

ситуация в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Маленькие магазины начинают работать в Мариуполе, в город постепенно приходит мирная жизнь, передает корреспондент РИА Новости.В маленьких магазинах пока продаются только овощи и кондитерские изделия в заводской упаковке. По-прежнему в городе дефицит хлеба и сигарет.На дорогах стало значительно больше машин и людей. Из-за нехватки бензина пока в приоритетным средством передвижения для жителей являются велосипеды. Стрельбы и взрывов сегодня в районе комбината "Азовсталь" слышно не было.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 7 марта 2022 года, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр