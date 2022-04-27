https://ria.ru/20220427/makron-1785784321.html
"Научите их целиться". Французы высмеяли Макрона после инцидента с помидорами
Французы высмеяли Макрона, попавшего под "томатный дождь" - РИА Новости, 27.04.2022
"Научите их целиться". Французы высмеяли Макрона после инцидента с помидорами
Пользователи Twitter обсуждают неловкую ситуацию, в которую попал Эммануэль Макрон во время поездки в регион Иль-де-Франс. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:43
2022-04-27T16:43
2022-04-27T16:43
в мире
франция
эммануэль макрон
иль-де-франс
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter обсуждают неловкую ситуацию, в которую попал Эммануэль Макрон во время поездки в регион Иль-де-Франс.В среду французский лидер отправился в муниципалитет Сержи, где его окружила толпа людей. На видео, опубликованном телеканалом BFMTV, видно, как в Макрона летят несколько помидоров, после чего телохранители раскрыли над ним большой зонт, чтобы защитить."В следующий раз пусть кидают не помидоры, а готовый соус. Эффект будет гораздо лучше", — посоветовал Nicolas Kirsch."Научите их целиться нормально", — написал Mad-Citizen."Томаты после этого признают экстремистскими", — отметил Romain Horus."Этот бросок должен напомнить президенту об обещаниях, которые он дал во время предвыборной кампании", — подчеркнул ISDDH."Да здравствуют томаты!" — написал Javier Salazar."Первая поездка после переизбрания и уже вот такое. Этот его президентский срок будет отмечен злостью и яростью", — заключил thititi.Это не первый раз, когда Макрон попадает в подобную ситуацию. Так, в сентябре прошлого года во время посещения выставки Eurexpo в Лионе неизвестный бросил в главу страны яйцо и выкрикнул: "Да здравствует революция".В воскресенье во Франции состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого Макрон получил 58,55 процента голосов и был переизбран на второй пятилетний срок.
https://ria.ru/20220312/zemmur-1777845272.html
https://ria.ru/20211201/kiev-1761731433.html
https://ria.ru/20220425/makron-1785274737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, иль-де-франс
Французы высмеяли Макрона, попавшего под "томатный дождь"
Пользователи Twitter высмеяли главу Франции Макрона, которого забросали томатами в Лионе
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Пользователи Twitter
обсуждают неловкую ситуацию, в которую попал Эммануэль Макрон во время поездки в регион Иль-де-Франс.
В среду французский лидер отправился в муниципалитет Сержи, где его окружила толпа людей. На видео, опубликованном телеканалом BFMTV, видно, как в Макрона летят несколько помидоров, после чего телохранители раскрыли над ним большой зонт, чтобы защитить.
"В следующий раз пусть кидают не помидоры, а готовый соус. Эффект будет гораздо лучше", — посоветовал Nicolas Kirsch.
"Научите их целиться нормально", — написал Mad-Citizen.
"Томаты после этого признают экстремистскими", — отметил Romain Horus.
"Это просто непозволительно, ведь в него не попали. Я очень расстроен", — признался Louis.
"Этот бросок должен напомнить президенту об обещаниях, которые он дал во время предвыборной кампании", — подчеркнул ISDDH.
"Да здравствуют томаты!" — написал Javier Salazar.
"Первая поездка после переизбрания и уже вот такое. Этот его президентский срок будет отмечен злостью и яростью", — заключил thititi.
Это не первый раз, когда Макрон попадает в подобную ситуацию. Так, в сентябре прошлого года во время посещения выставки Eurexpo в Лионе
неизвестный бросил в главу страны яйцо и выкрикнул: "Да здравствует революция".
В воскресенье во Франции
состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого Макрон получил 58,55 процента голосов и был переизбран на второй пятилетний срок.