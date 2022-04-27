https://ria.ru/20220427/lenta-1785759714.html

Киселев: георгиевская лента придает энергию в борьбе против неонацизма

Киселев: георгиевская лента придает энергию в борьбе против неонацизма - РИА Новости, 27.04.2022

Киселев: георгиевская лента придает энергию в борьбе против неонацизма

Георгиевская лента дает новую энергию в борьбе против украинского неонацизма, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:19

2022-04-27T15:19

2022-04-27T15:19

украина

россия

общество

дмитрий киселев

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Георгиевская лента дает новую энергию в борьбе против украинского неонацизма, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Он также отметил, что 27 апреля стартовала ежегодная акция по раздаче георгиевских лент, которая зародилась именно в РИА Новости.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носят российские военные, в частности десантники в Гостомеле и бойцы из Чечни.

https://ria.ru/20220427/lentochka-1785687192.html

украина

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, общество, дмитрий киселев