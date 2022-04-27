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Киселев: георгиевская лента придает энергию в борьбе против неонацизма - РИА Новости, 27.04.2022
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Киселев: георгиевская лента придает энергию в борьбе против неонацизма
Киселев: георгиевская лента придает энергию в борьбе против неонацизма - РИА Новости, 27.04.2022
Киселев: георгиевская лента придает энергию в борьбе против неонацизма
Георгиевская лента дает новую энергию в борьбе против украинского неонацизма, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:19
2022-04-27T15:19
украина
россия
общество
дмитрий киселев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Георгиевская лента дает новую энергию в борьбе против украинского неонацизма, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Он также отметил, что 27 апреля стартовала ежегодная акция по раздаче георгиевских лент, которая зародилась именно в РИА Новости.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носят российские военные, в частности десантники в Гостомеле и бойцы из Чечни.
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украина, россия, общество, дмитрий киселев
15:19 27.04.2022
 
Киселев: георгиевская лента придает энергию в борьбе против неонацизма

Киселев: георгиевская лента придает энергию в борьбе против неонацизма на Украине

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки в Москве
Волонтеры раздают георгиевские ленточки в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Волонтеры раздают георгиевские ленточки в Москве
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Георгиевская лента дает новую энергию в борьбе против украинского неонацизма, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Георгиевская лента живет новой жизнью, дает новую энергию, новое вдохновение в борьбе против украинского неонацизма - против системы, которая практически провозгласила деление людей на сорта. Когда одни люди имеют право говорить на своем языке, другие - нет. Когда одни имеют право жить на своей земле, другие - нет", - сказал Киселев на XIII Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии в МИА "Россия сегодня".
Он также отметил, что 27 апреля стартовала ежегодная акция по раздаче георгиевских лент, которая зародилась именно в РИА Новости.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носят российские военные, в частности десантники в Гостомеле и бойцы из Чечни.
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 10:58
Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в десятках стран
 
УкраинаРоссияОбществоДмитрий Киселев
 
 
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