https://ria.ru/20220427/kurs-1785778331.html

Официальный курс доллара на четверг составил 72,88 рубля

Официальный курс доллара на четверг составил 72,88 рубля - РИА Новости, 27.04.2022

Официальный курс доллара на четверг составил 72,88 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 16,75 копейки - до 72,8764 рубля, курс евро снизился на 74,46 копейки, до 75,9224... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:23

2022-04-27T16:23

2022-04-27T16:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 16,75 копейки - до 72,8764 рубля, курс евро снизился на 74,46 копейки, до 75,9224 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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