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Официальный курс доллара на четверг составил 72,88 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 72,88 рубля - РИА Новости, 27.04.2022
Официальный курс доллара на четверг составил 72,88 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 16,75 копейки - до 72,8764 рубля, курс евро снизился на 74,46 копейки, до 75,9224... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:23
2022-04-27T16:23
2022-04-27T16:23
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 16,75 копейки - до 72,8764 рубля, курс евро снизился на 74,46 копейки, до 75,9224 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курс доллара, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, доллар, рубль, евро, валюта, динамика курсов валют
Официальный курс доллара на четверг составил 72,88 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 72,88 рубля, евро - 75,92 рубля