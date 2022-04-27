https://ria.ru/20220427/kultura-1785878903.html

Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры

Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры - РИА Новости, 28.04.2022

Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры

В Большом театре прошла торжественная церемония награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами. Их вручала министр культуры Ольга... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-27T22:46

2022-04-27T22:46

2022-04-28T10:47

культура

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

юрий поляков (писатель)

российская академия художеств

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Большом театре прошла торжественная церемония награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами. Их вручала министр культуры Ольга Любимова, сообщает пресс-служба ведомства."Радостно видеть, что труд наших деятелей культуры отмечен высокими государственными медалями, орденами, званиями. Спасибо вам за ваш ежедневный труд, за преданность своей работе и служение культуре", — сказала министр. Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени были награждены председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков и кинорежиссер, член гильдии кинорежиссеров России Всеволод Шиловский. Ордена Александра Невского удостоен завкафедрой Московского государственного академического художественного института имени Сурикова при Российской академии художеств Александр Рукавишников.Ордена "За заслуги в культуре и искусстве" — награда присуждена впервые — был удостоен регент хора митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан Олег Овчинников. Также впервые была вручена медаль №1 "За труды в культуре и искусстве" замгендиректора по финансовым вопросам и главному бухгалтеру Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Валентине Ночевке.Орденом Дружбы были награждены гендиректор Государственного музея Льва Толстого Сергей Архангелов, худрук Московского театрального центра "Вишневый сад" Александр Вилькин, худрук Московского музыкального театра для детей и юношества "На Басманной" Жаннета Тертерян и гендиректор Государственной академической симфонической капеллы России Александр Шанин.Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены артист Театра имени Моссовета Александр Бобровский, режиссер-постановщик киноконцерна "Мосфильм" Федор Попов, артистка Московского театрального центра "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина Ольга Широкова.Почетного звания "Заслуженный артист РФ" были удостоены артист-акробат Российской государственной цирковой компании Александр Горбатов, худрук Московского драматического театра "Модернъ" Юрий Грымов, артистка Московского академического театра имени Владимира Маяковского Дарья Повереннова, артистка-вокалистка Детского музыкального театра имени Наталии Сац Мария Смирнова, а также артист-дрессировщик Российской государственной цирковой компании Людмила Чугунова.Кроме того, почетную грамоту президента РФ вручили артисту, члену Союза кинематографистов РФ Сергею Варчуку. Благодарностями президента РФ отмечены замгендиректора Государственной академической симфонической капеллы России Анастасия Амелина, худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, главред газеты "Московский литератор" Московской городской организации Союза писателей России Иван Голубничий, художник декоративного искусства и член Московского Союза художников Сергей Давыдов, исполнительный директор, первый замгендиректора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Валентина Земцева, артист оркестра Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого Виталий Максиков, артист-дрессировщик Российской государственной цирковой компании Сергей Стрелецкий. Также благодарственное письмо президента РФ вручено писателю, члену Московской городской организации Союза писателей России Ивану Панину.Нагрудным знаком Минкультуры РФ "За вклад в российскую культуру" была награждена президент благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова.

https://ria.ru/20220427/folklor-1785761405.html

https://ria.ru/20220425/prokat-1785383936.html

https://ria.ru/20220427/kultura-1785754718.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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