https://ria.ru/20220427/kultura-1785754718.html

На поддержку национальных творческих проектов выделят сто миллионов рублей

На поддержку национальных творческих проектов выделят сто миллионов рублей - РИА Новости, 27.04.2022

На поддержку национальных творческих проектов выделят сто миллионов рублей

На поддержку национальных творческих проектов выделят 100 миллионов, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе I заседания оргкомитета по проведению... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:13

2022-04-27T15:13

2022-04-27T15:15

культура

новости культуры

россия

владимир путин

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На поддержку национальных творческих проектов выделят 100 миллионов, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе I заседания оргкомитета по проведению в РФ Года культурного наследия народов России.."Пунктом 34 проекта Плана (мероприятий в рамках Года культурного наследия — Прим. ред.) предусмотрена разработка мер государственной поддержки творческих проектов национальных и фольклорных коллективов. По аналогии с грантами правительства РФ для театров и академических музыкантов мы предлагаем впервые учредить гранты для народных и фольклорных коллективов, на поддержку национальных культур народов России", — сказала министр.По словам Любимовой, гранты станут "существенной и регулярной мерой поддержки отрасли начиная с 2023 года"."Общий объем финансирования – 100 миллионов рублей. Минкультуры РФ заявит эту потребность при формировании предложений в проект бюджета", — добавила она.31 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного разнообразия.

https://ria.ru/20220425/prokat-1785383936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, владимир путин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова