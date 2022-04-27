https://ria.ru/20220427/kultura-1785754718.html
На поддержку национальных творческих проектов выделят сто миллионов рублей
На поддержку национальных творческих проектов выделят сто миллионов рублей - РИА Новости, 27.04.2022
На поддержку национальных творческих проектов выделят сто миллионов рублей
На поддержку национальных творческих проектов выделят 100 миллионов, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе I заседания оргкомитета по проведению... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:13
2022-04-27T15:13
2022-04-27T15:15
культура
новости культуры
россия
владимир путин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На поддержку национальных творческих проектов выделят 100 миллионов, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе I заседания оргкомитета по проведению в РФ Года культурного наследия народов России.."Пунктом 34 проекта Плана (мероприятий в рамках Года культурного наследия — Прим. ред.) предусмотрена разработка мер государственной поддержки творческих проектов национальных и фольклорных коллективов. По аналогии с грантами правительства РФ для театров и академических музыкантов мы предлагаем впервые учредить гранты для народных и фольклорных коллективов, на поддержку национальных культур народов России", — сказала министр.По словам Любимовой, гранты станут "существенной и регулярной мерой поддержки отрасли начиная с 2023 года"."Общий объем финансирования – 100 миллионов рублей. Минкультуры РФ заявит эту потребность при формировании предложений в проект бюджета", — добавила она.31 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного разнообразия.
https://ria.ru/20220425/prokat-1785383936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, владимир путин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова
15:13 27.04.2022 (обновлено: 15:15 27.04.2022)
На поддержку национальных творческих проектов выделят сто миллионов рублей
Минкультуры выделит сто миллионов рублей на поддержку национальных творческих проектов
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На поддержку национальных творческих проектов выделят 100 миллионов, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе I заседания оргкомитета по проведению в РФ Года культурного наследия народов России..
"Пунктом 34 проекта Плана (мероприятий в рамках Года культурного наследия — Прим. ред.) предусмотрена разработка мер государственной поддержки творческих проектов национальных и фольклорных коллективов. По аналогии с грантами правительства РФ для театров и академических музыкантов мы предлагаем впервые учредить гранты для народных и фольклорных коллективов, на поддержку национальных культур народов России", — сказала министр.
По словам Любимовой, гранты станут "существенной и регулярной мерой поддержки отрасли начиная с 2023 года".
"Общий объем финансирования – 100 миллионов рублей. Минкультуры РФ заявит эту потребность при формировании предложений в проект бюджета", — добавила она.
31 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного разнообразия.