https://ria.ru/20220427/kultura-1785753957.html
Россия остается открытой для мира, заявила Голикова
Россия остается открытой для мира, заявила Голикова - РИА Новости, 27.04.2022
Россия остается открытой для мира, заявила Голикова
Мир закрывается от нас, мы по-прежнему остаемся открытыми для мира и должны продемонстрировать ему, в чем заключается русская душа, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:58
2022-04-27T14:58
2022-04-27T14:58
россия
культура
татьяна голикова
общество
в мире
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мир закрывается от нас, мы по-прежнему остаемся открытыми для мира и должны продемонстрировать ему, в чем заключается русская душа, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она подчеркнула, что в Год культурного наследия народов России надо вовлечь все регионы, все маленькие коллективы, являющиеся носителями культуры, присущей их национальности."Для того, чтобы услышала страна, для того, чтобы это услышал мир, я не случайно говорю мир, потому что мир закрывается от нас, мы по-прежнему остаемся открытыми для мира. И в этом смысле культура, наши творческие, народные традиции, являются по сути визитной карточкой в мир. И наша задача продемонстрировать... всемирному сообществу, в чем собственно русская душа, в чем русскость", - сказала она журналистам на пресс-подходе после первого заседания оргкомитета по проведению в РФ Года культурного наследия народов России.
https://ria.ru/20220427/kultura-1785733981.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, культура, татьяна голикова, общество, в мире
Россия остается открытой для мира, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: Россия должна продемонстрировать миру открытость своей культуры
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мир закрывается от нас, мы по-прежнему остаемся открытыми для мира и должны продемонстрировать ему, в чем заключается русская душа, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она подчеркнула, что в Год культурного наследия народов России
надо вовлечь все регионы, все маленькие коллективы, являющиеся носителями культуры, присущей их национальности.
"Для того, чтобы услышала страна, для того, чтобы это услышал мир, я не случайно говорю мир, потому что мир закрывается от нас, мы по-прежнему остаемся открытыми для мира. И в этом смысле культура, наши творческие, народные традиции, являются по сути визитной карточкой в мир. И наша задача продемонстрировать... всемирному сообществу, в чем собственно русская душа, в чем русскость", - сказала она журналистам на пресс-подходе после первого заседания оргкомитета по проведению в РФ Года культурного наследия народов России.