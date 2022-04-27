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Россия остается открытой для мира, заявила Голикова - РИА Новости, 27.04.2022
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Россия остается открытой для мира, заявила Голикова
Россия остается открытой для мира, заявила Голикова - РИА Новости, 27.04.2022
Россия остается открытой для мира, заявила Голикова
Мир закрывается от нас, мы по-прежнему остаемся открытыми для мира и должны продемонстрировать ему, в чем заключается русская душа, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:58
2022-04-27T14:58
россия
культура
татьяна голикова
общество
в мире
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мир закрывается от нас, мы по-прежнему остаемся открытыми для мира и должны продемонстрировать ему, в чем заключается русская душа, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она подчеркнула, что в Год культурного наследия народов России надо вовлечь все регионы, все маленькие коллективы, являющиеся носителями культуры, присущей их национальности."Для того, чтобы услышала страна, для того, чтобы это услышал мир, я не случайно говорю мир, потому что мир закрывается от нас, мы по-прежнему остаемся открытыми для мира. И в этом смысле культура, наши творческие, народные традиции, являются по сути визитной карточкой в мир. И наша задача продемонстрировать... всемирному сообществу, в чем собственно русская душа, в чем русскость", - сказала она журналистам на пресс-подходе после первого заседания оргкомитета по проведению в РФ Года культурного наследия народов России.
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россия, культура, татьяна голикова, общество, в мире
14:58 27.04.2022
 
Россия остается открытой для мира, заявила Голикова

Вице-премьер Голикова: Россия должна продемонстрировать миру открытость своей культуры

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мир закрывается от нас, мы по-прежнему остаемся открытыми для мира и должны продемонстрировать ему, в чем заключается русская душа, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она подчеркнула, что в Год культурного наследия народов России надо вовлечь все регионы, все маленькие коллективы, являющиеся носителями культуры, присущей их национальности.
"Для того, чтобы услышала страна, для того, чтобы это услышал мир, я не случайно говорю мир, потому что мир закрывается от нас, мы по-прежнему остаемся открытыми для мира. И в этом смысле культура, наши творческие, народные традиции, являются по сути визитной карточкой в мир. И наша задача продемонстрировать... всемирному сообществу, в чем собственно русская душа, в чем русскость", - сказала она журналистам на пресс-подходе после первого заседания оргкомитета по проведению в РФ Года культурного наследия народов России.
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