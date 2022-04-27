https://ria.ru/20220427/kultura-1785753957.html

Россия остается открытой для мира, заявила Голикова

Россия остается открытой для мира, заявила Голикова - РИА Новости, 27.04.2022

Россия остается открытой для мира, заявила Голикова

Мир закрывается от нас, мы по-прежнему остаемся открытыми для мира и должны продемонстрировать ему, в чем заключается русская душа, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:58

2022-04-27T14:58

2022-04-27T14:58

россия

культура

татьяна голикова

общество

в мире

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мир закрывается от нас, мы по-прежнему остаемся открытыми для мира и должны продемонстрировать ему, в чем заключается русская душа, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она подчеркнула, что в Год культурного наследия народов России надо вовлечь все регионы, все маленькие коллективы, являющиеся носителями культуры, присущей их национальности."Для того, чтобы услышала страна, для того, чтобы это услышал мир, я не случайно говорю мир, потому что мир закрывается от нас, мы по-прежнему остаемся открытыми для мира. И в этом смысле культура, наши творческие, народные традиции, являются по сути визитной карточкой в мир. И наша задача продемонстрировать... всемирному сообществу, в чем собственно русская душа, в чем русскость", - сказала она журналистам на пресс-подходе после первого заседания оргкомитета по проведению в РФ Года культурного наследия народов России.

https://ria.ru/20220427/kultura-1785733981.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, культура, татьяна голикова, общество, в мире