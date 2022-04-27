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Москалькова обвинила Запад в линчевании российской культуры - РИА Новости, 27.04.2022
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Москалькова обвинила Запад в линчевании российской культуры
Москалькова обвинила Запад в линчевании российской культуры - РИА Новости, 27.04.2022
Москалькова обвинила Запад в линчевании российской культуры
Линчуется вся многовековая российская культура, которая стала достоянием всей мировой цивилизации, это откатило цивилизацию к тем временам, когда сжигали книги... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:39
2022-04-27T14:13
в мире
татьяна москалькова
культура
россия
наука
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Линчуется вся многовековая российская культура, которая стала достоянием всей мировой цивилизации, это откатило цивилизацию к тем временам, когда сжигали книги великих философов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Линчуется вся многовековая российская культура. Но она не только российская, это достояние всей мировой цивилизации. Отменяются Достоевский, великие произведения Чайковского. Мы откатились к временам, когда сжигались книги великих философов, это невозможно никак оправдать, оценить и понять, как к чему это приведет — конечно, к откату цивилизованного мира назад", - сказала омбудсмен в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека.Москалькова также отметила, что отказывая российским ученым в публикациях, Запад лишает себя возможности использовать научные достижения."Нашим ученым отказывают в публикациях, лишая возможности себя прикоснуться к научным достижениям", - сказала омбудсмен.
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в мире, татьяна москалькова, культура, россия, наука
13:39 27.04.2022 (обновлено: 14:13 27.04.2022)
 
Москалькова обвинила Запад в линчевании российской культуры

Москалькова сравнила отношение к российской культуре со сжиганием книг великих философов

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Линчуется вся многовековая российская культура, которая стала достоянием всей мировой цивилизации, это откатило цивилизацию к тем временам, когда сжигали книги великих философов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Линчуется вся многовековая российская культура. Но она не только российская, это достояние всей мировой цивилизации. Отменяются Достоевский, великие произведения Чайковского. Мы откатились к временам, когда сжигались книги великих философов, это невозможно никак оправдать, оценить и понять, как к чему это приведет — конечно, к откату цивилизованного мира назад", - сказала омбудсмен в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека.
Москалькова также отметила, что отказывая российским ученым в публикациях, Запад лишает себя возможности использовать научные достижения.
"Нашим ученым отказывают в публикациях, лишая возможности себя прикоснуться к научным достижениям", - сказала омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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