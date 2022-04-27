https://ria.ru/20220427/kultura-1785733981.html

Москалькова обвинила Запад в линчевании российской культуры

Москалькова обвинила Запад в линчевании российской культуры - РИА Новости, 27.04.2022

Москалькова обвинила Запад в линчевании российской культуры

Линчуется вся многовековая российская культура, которая стала достоянием всей мировой цивилизации, это откатило цивилизацию к тем временам, когда сжигали книги... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:39

2022-04-27T13:39

2022-04-27T14:13

в мире

татьяна москалькова

культура

россия

наука

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Линчуется вся многовековая российская культура, которая стала достоянием всей мировой цивилизации, это откатило цивилизацию к тем временам, когда сжигали книги великих философов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Линчуется вся многовековая российская культура. Но она не только российская, это достояние всей мировой цивилизации. Отменяются Достоевский, великие произведения Чайковского. Мы откатились к временам, когда сжигались книги великих философов, это невозможно никак оправдать, оценить и понять, как к чему это приведет — конечно, к откату цивилизованного мира назад", - сказала омбудсмен в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека.Москалькова также отметила, что отказывая российским ученым в публикациях, Запад лишает себя возможности использовать научные достижения."Нашим ученым отказывают в публикациях, лишая возможности себя прикоснуться к научным достижениям", - сказала омбудсмен.

https://ria.ru/20220427/zaschita-1785731191.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, татьяна москалькова, культура, россия, наука