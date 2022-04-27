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Многие страны сегодня отменяют русскую культуру, заявила Голикова - РИА Новости, 27.04.2022
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Культура
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Многие страны сегодня отменяют русскую культуру, заявила Голикова
Многие страны сегодня отменяют русскую культуру, заявила Голикова - РИА Новости, 27.04.2022
Многие страны сегодня отменяют русскую культуру, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия находится в непростых геополитических условиях, многие страны "отменяют" русскую культуру. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:15
2022-04-27T13:30
культура
татьяна голикова
россия
в мире
новости культуры
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия находится в непростых геополитических условиях, многие страны "отменяют" русскую культуру."Это очень важный для России год. Мы его проводим в сложных геополитических условиях, и поэтому значимость его кратно возрастает", - сказала Голикова на первом заседании организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года культурного наследия народов России.Она отметила, что Россия сегодня одна из крупнейших многонациональных стран, государство представлено более чем 190 национальностями. "Еще раз хочу сказать, что мы сегодня живём в непростых геополитических условиях. Многие страны на сегодняшний день отменяют русскую культуру, отменяют выступления наших ведущих творческих специалистов, деятелей культуры, творческих коллективов, а мы с вами проводим год культурного наследия народов России", - подчеркнула Голикова.Она отметила, что власти исходят из ответственности перед государством, будущими и настоящими поколениями. Голикова также подчеркнула важность единения, культуры, сохранения традиций и исторической памяти страны.
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татьяна голикова, россия, в мире, новости культуры, санкции в отношении россии
13:15 27.04.2022 (обновлено: 13:30 27.04.2022)
 
Многие страны сегодня отменяют русскую культуру, заявила Голикова

Голикова: Россия в непростых условиях, многие страны отменяют русскую культуру

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия находится в непростых геополитических условиях, многие страны "отменяют" русскую культуру.
"Это очень важный для России год. Мы его проводим в сложных геополитических условиях, и поэтому значимость его кратно возрастает", - сказала Голикова на первом заседании организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года культурного наследия народов России.
Она отметила, что Россия сегодня одна из крупнейших многонациональных стран, государство представлено более чем 190 национальностями. "Еще раз хочу сказать, что мы сегодня живём в непростых геополитических условиях. Многие страны на сегодняшний день отменяют русскую культуру, отменяют выступления наших ведущих творческих специалистов, деятелей культуры, творческих коллективов, а мы с вами проводим год культурного наследия народов России", - подчеркнула Голикова.
Она отметила, что власти исходят из ответственности перед государством, будущими и настоящими поколениями. Голикова также подчеркнула важность единения, культуры, сохранения традиций и исторической памяти страны.
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2 марта, 08:00
Запад "отменяет" русскую культуру
 
КультураТатьяна ГоликоваРоссияВ миреНовости культурыСанкции в отношении России
 
 
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