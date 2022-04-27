https://ria.ru/20220427/kultura-1785726621.html

Многие страны сегодня отменяют русскую культуру, заявила Голикова

Многие страны сегодня отменяют русскую культуру, заявила Голикова - РИА Новости, 27.04.2022

Многие страны сегодня отменяют русскую культуру, заявила Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия находится в непростых геополитических условиях, многие страны "отменяют" русскую культуру. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:15

2022-04-27T13:15

2022-04-27T13:30

культура

татьяна голикова

россия

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новости культуры

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия находится в непростых геополитических условиях, многие страны "отменяют" русскую культуру."Это очень важный для России год. Мы его проводим в сложных геополитических условиях, и поэтому значимость его кратно возрастает", - сказала Голикова на первом заседании организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года культурного наследия народов России.Она отметила, что Россия сегодня одна из крупнейших многонациональных стран, государство представлено более чем 190 национальностями. "Еще раз хочу сказать, что мы сегодня живём в непростых геополитических условиях. Многие страны на сегодняшний день отменяют русскую культуру, отменяют выступления наших ведущих творческих специалистов, деятелей культуры, творческих коллективов, а мы с вами проводим год культурного наследия народов России", - подчеркнула Голикова.Она отметила, что власти исходят из ответственности перед государством, будущими и настоящими поколениями. Голикова также подчеркнула важность единения, культуры, сохранения традиций и исторической памяти страны.

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

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Кирилл Волков

татьяна голикова, россия, в мире, новости культуры, санкции в отношении россии