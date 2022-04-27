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Нацпарк "Красноярские столбы" закроют из-за угрозы пожаров
Нацпарк "Красноярские столбы" закроют из-за угрозы пожаров - РИА Новости, 27.04.2022
Нацпарк "Красноярские столбы" закроют из-за угрозы пожаров
Большая часть территории "Красноярских Столбов", где любят отдыхать гости и жители города, с 29 апреля закроется для посетителей в связи со сложной... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:59
2022-04-27T11:59
2022-04-27T11:59
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КРАСНОЯРСК, 27 апр — РИА Новости. Большая часть территории "Красноярских Столбов", где любят отдыхать гости и жители города, с 29 апреля закроется для посетителей в связи со сложной пожароопасной обстановкой, сообщили в пресс-службе дирекции национального парка.По словам директора парка Вячеслава Щербакова, на "Столбах" сложилась критическая ситуация в связи с катастрофическим усыханием пихтовых древостоев. Данные мониторинга показали, что леса там находятся в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии. Участки со вторым классом природной пожарной опасности занимают 16,9 процентов особо охраняемой природной территории.Он отметил, что сейчас риск возгораний многократно увеличился. Если начнется пожар, "Красноярские Столбы" станут реальной угрозой как для посетителей, так и для города-миллионника в целом."Учитывая серьезность ситуации, мы пришли к единогласному решению о необходимости закрытия большей части территории рекреационной зоны для посещения в самое ближайшее время, с учетом особого противопожарного режима, который вводится в Красноярском крае с 29 апреля", — добавили в пресс-службе.Заповедник "Столбы" был основан в 1925 году и в ноябре 2019-го преобразован в нацпарк. Расположен на правом берегу Енисея на площади более 48 тысяч гектаров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, красноярск, природа, новости - туризм, туризм, туристы, проблемы - туризм
Нацпарк "Красноярские столбы" закроют из-за угрозы пожаров
Нацпарк "Красноярские Столбы" закроют 29 апреля из-за сложной пожароопасной обстановки
КРАСНОЯРСК, 27 апр — РИА Новости. Большая часть территории "Красноярских Столбов", где любят отдыхать гости и жители города, с 29 апреля закроется для посетителей в связи со сложной пожароопасной обстановкой, сообщили в пресс-службе дирекции национального парка.
По словам директора парка Вячеслава Щербакова, на "Столбах" сложилась критическая ситуация в связи с катастрофическим усыханием пихтовых древостоев. Данные мониторинга показали, что леса там находятся в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии. Участки со вторым классом природной пожарной опасности занимают 16,9 процентов особо охраняемой природной территории.
Он отметил, что сейчас риск возгораний многократно увеличился. Если начнется пожар, "Красноярские Столбы" станут реальной угрозой как для посетителей, так и для города-миллионника в целом.
"Учитывая серьезность ситуации, мы пришли к единогласному решению о необходимости закрытия большей части территории рекреационной зоны для посещения в самое ближайшее время, с учетом особого противопожарного режима, который вводится в Красноярском крае с 29 апреля", — добавили в пресс-службе.
Заповедник "Столбы" был основан в 1925 году и в ноябре 2019-го преобразован в нацпарк. Расположен на правом берегу Енисея на площади более 48 тысяч гектаров.