https://ria.ru/20220427/koronavirus-1785832900.html
Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве минимален, сообщил Собянин
Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве минимален, сообщил Собянин - РИА Новости, 27.04.2022
Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве минимален, сообщил Собянин
В напряжении жить не надо, любая эпидемия имеет цикличность, в настоящее время заболеваемость COVID в Москве на минимальна - 70 раз ниже пиковых значений,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:15
2022-04-27T21:15
2022-04-27T22:16
распространение коронавируса
общество
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В напряжении жить не надо, любая эпидемия имеет цикличность, в настоящее время заболеваемость COVID в Москве на минимальна - 70 раз ниже пиковых значений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о коронавирусе."В напряжении жить не надо. Любая эпидемия имеет свою цикличность, и как только волна уходит, надо возвращаться к нормальной жизни... Сегодня заболеваемость находится на самом низком уровне за весь период пандемии, где-то раз в 70 ниже пиковых значений", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.Мэр столицы почеркнул, что Москва всегда готова к любым вызовам.Здравоохранение Москвы работает в плановом режиме, добавил он."Всё здравоохранение Москвы работает в плановом режиме. Более того, мы объём плановой помощи по стационарам уже нарастили процентов на 40 больше, чем в доковидные годы", - сказал Собянин.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, москва
21:15 27.04.2022 (обновлено: 22:16 27.04.2022)
Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве минимален, сообщил Собянин
Собянин заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в Москве минимален
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
В напряжении жить не надо, любая эпидемия имеет цикличность, в настоящее время заболеваемость COVID в Москве на минимальна - 70 раз ниже пиковых значений, заявил
мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о коронавирусе.
"В напряжении жить не надо. Любая эпидемия имеет свою цикличность, и как только волна уходит, надо возвращаться к нормальной жизни... Сегодня заболеваемость находится на самом низком уровне за весь период пандемии, где-то раз в 70 ниже пиковых значений", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Мэр столицы почеркнул, что Москва всегда готова к любым вызовам.
Здравоохранение Москвы работает в плановом режиме, добавил он.
"Всё здравоохранение Москвы работает в плановом режиме. Более того, мы объём плановой помощи по стационарам уже нарастили процентов на 40 больше, чем в доковидные годы", - сказал Собянин.