https://ria.ru/20220427/koronavirus-1785832900.html

Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве минимален, сообщил Собянин

Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве минимален, сообщил Собянин - РИА Новости, 27.04.2022

Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве минимален, сообщил Собянин

В напряжении жить не надо, любая эпидемия имеет цикличность, в настоящее время заболеваемость COVID в Москве на минимальна - 70 раз ниже пиковых значений,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T21:15

2022-04-27T21:15

2022-04-27T22:16

распространение коронавируса

общество

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В напряжении жить не надо, любая эпидемия имеет цикличность, в настоящее время заболеваемость COVID в Москве на минимальна - 70 раз ниже пиковых значений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о коронавирусе."В напряжении жить не надо. Любая эпидемия имеет свою цикличность, и как только волна уходит, надо возвращаться к нормальной жизни... Сегодня заболеваемость находится на самом низком уровне за весь период пандемии, где-то раз в 70 ниже пиковых значений", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.Мэр столицы почеркнул, что Москва всегда готова к любым вызовам.Здравоохранение Москвы работает в плановом режиме, добавил он."Всё здравоохранение Москвы работает в плановом режиме. Более того, мы объём плановой помощи по стационарам уже нарастили процентов на 40 больше, чем в доковидные годы", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

москва

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

общество, москва