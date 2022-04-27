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В Москве за сутки госпитализировали 180 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 27.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220427/koronavirus-1785693981.html
В Москве за сутки госпитализировали 180 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 180 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 27.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 180 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлено 760 случаев COVID-19, умерли 16 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:21
2022-04-27T11:35
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 760 случаев COVID-19, умерли 16 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 760, госпитализировано - 180 человек, выздоровело - 537 человек, 16 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 759 014 случаев коронавируса, выздоровели 2 566 693 человек, умерли 43 190 человек.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:21 27.04.2022 (обновлено: 11:35 27.04.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 180 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 760 новых случаев коронавируса, 16 человек умерли

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 760 случаев COVID-19, умерли 16 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 760, госпитализировано - 180 человек, выздоровело - 537 человек, 16 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 759 014 случаев коронавируса, выздоровели 2 566 693 человек, умерли 43 190 человек.
Медицинские работники в COVID-госпитале на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 11:04Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 2986 человек с COVID-19
 
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