https://ria.ru/20220427/koronavirus-1785693981.html
В Москве за сутки госпитализировали 180 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 180 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 27.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 180 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлено 760 случаев COVID-19, умерли 16 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:21
2022-04-27T11:21
2022-04-27T11:35
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 760 случаев COVID-19, умерли 16 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 760, госпитализировано - 180 человек, выздоровело - 537 человек, 16 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 759 014 случаев коронавируса, выздоровели 2 566 693 человек, умерли 43 190 человек.
https://ria.ru/20220427/koronavirus-1785688677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:21 27.04.2022 (обновлено: 11:35 27.04.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 180 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 760 новых случаев коронавируса, 16 человек умерли