https://ria.ru/20220427/koronavirus-1785693981.html

В Москве за сутки госпитализировали 180 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 180 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 27.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 180 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлено 760 случаев COVID-19, умерли 16 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:21

2022-04-27T11:21

2022-04-27T11:35

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 760 случаев COVID-19, умерли 16 человек, сообщается на портале Стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 760, госпитализировано - 180 человек, выздоровело - 537 человек, 16 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 759 014 случаев коронавируса, выздоровели 2 566 693 человек, умерли 43 190 человек.

https://ria.ru/20220427/koronavirus-1785688677.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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