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Медведев: не все лидеры европейского христианства повелись на русофобию

Медведев: не все лидеры европейского христианства повелись на русофобию - РИА Новости, 27.04.2022

Медведев: не все лидеры европейского христианства повелись на русофобию

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что далеко не все лидеры европейского христианства повелись на националистическую пропаганду Киева РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:45

2022-04-27T14:45

2022-04-27T14:45

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что далеко не все лидеры европейского христианства повелись на националистическую пропаганду Киева и русофобию Запада."Конечно, далеко не все лидеры европейского христианства повелись на националистическую пропаганду Киева и русофобию коллективного Запада. Например, ватиканский прелат архиепископ Карло Мария Вигано прямо раскрыл роль НАТО в науськивании киевского режима против Донбасса", - написал Медведев в своем Telegram-канале.По его словам, разоблачил ватиканский архиепископ и табуированную на Западе тему поддержки неонацистских формирований на Украине начиная с 2014 года."В этом же ключе высказывался и лидер американских баптистов Франклин Грэм, по сути, выразивший понимание причин денацификации Украины. Судя по публикациям СМИ, подобную точку зрения разделяют и многие другие священники и архиереи, опасающиеся пока делать официальные заявления", - добавил зампред Совбеза РФ.

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Екатерина Зайцева

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