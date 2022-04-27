Медведев: не все лидеры европейского христианства повелись на русофобию
Медведев: далеко не все лидеры европейского христианства повелись на русофобию Запада
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что далеко не все лидеры европейского христианства повелись на националистическую пропаганду Киева и русофобию Запада.
"Конечно, далеко не все лидеры европейского христианства повелись на националистическую пропаганду Киева и русофобию коллективного Запада. Например, ватиканский прелат архиепископ Карло Мария Вигано прямо раскрыл роль НАТО в науськивании киевского режима против Донбасса", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, разоблачил ватиканский архиепископ и табуированную на Западе тему поддержки неонацистских формирований на Украине начиная с 2014 года.
"В этом же ключе высказывался и лидер американских баптистов Франклин Грэм, по сути, выразивший понимание причин денацификации Украины. Судя по публикациям СМИ, подобную точку зрения разделяют и многие другие священники и архиереи, опасающиеся пока делать официальные заявления", - добавил зампред Совбеза РФ.