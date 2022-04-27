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Медведев: не все лидеры европейского христианства повелись на русофобию - РИА Новости, 27.04.2022
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Медведев: не все лидеры европейского христианства повелись на русофобию
Медведев: не все лидеры европейского христианства повелись на русофобию - РИА Новости, 27.04.2022
Медведев: не все лидеры европейского христианства повелись на русофобию
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что далеко не все лидеры европейского христианства повелись на националистическую пропаганду Киева РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:45
2022-04-27T14:45
в мире
россия
киев
украина
нато
дмитрий медведев
религия
ватикан
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что далеко не все лидеры европейского христианства повелись на националистическую пропаганду Киева и русофобию Запада."Конечно, далеко не все лидеры европейского христианства повелись на националистическую пропаганду Киева и русофобию коллективного Запада. Например, ватиканский прелат архиепископ Карло Мария Вигано прямо раскрыл роль НАТО в науськивании киевского режима против Донбасса", - написал Медведев в своем Telegram-канале.По его словам, разоблачил ватиканский архиепископ и табуированную на Западе тему поддержки неонацистских формирований на Украине начиная с 2014 года."В этом же ключе высказывался и лидер американских баптистов Франклин Грэм, по сути, выразивший понимание причин денацификации Украины. Судя по публикациям СМИ, подобную точку зрения разделяют и многие другие священники и архиереи, опасающиеся пока делать официальные заявления", - добавил зампред Совбеза РФ.
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в мире, россия, киев, украина, нато, дмитрий медведев, религия, ватикан, совет безопасности рф
14:45 27.04.2022
 
Медведев: не все лидеры европейского христианства повелись на русофобию

Медведев: далеко не все лидеры европейского христианства повелись на русофобию Запада

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что далеко не все лидеры европейского христианства повелись на националистическую пропаганду Киева и русофобию Запада.
"Конечно, далеко не все лидеры европейского христианства повелись на националистическую пропаганду Киева и русофобию коллективного Запада. Например, ватиканский прелат архиепископ Карло Мария Вигано прямо раскрыл роль НАТО в науськивании киевского режима против Донбасса", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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По его словам, разоблачил ватиканский архиепископ и табуированную на Западе тему поддержки неонацистских формирований на Украине начиная с 2014 года.
"В этом же ключе высказывался и лидер американских баптистов Франклин Грэм, по сути, выразивший понимание причин денацификации Украины. Судя по публикациям СМИ, подобную точку зрения разделяют и многие другие священники и архиереи, опасающиеся пока делать официальные заявления", - добавил зампред Совбеза РФ.
 
В миреРоссияКиевУкраинаНАТОДмитрий МедведевРелигияВатиканСовет Безопасности РФ
 
 
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