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Москалькова осудила отсутствие реакции на избиение россиянки в Афинах - РИА Новости, 27.04.2022
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Москалькова осудила отсутствие реакции на избиение россиянки в Афинах
Москалькова осудила отсутствие реакции на избиение россиянки в Афинах - РИА Новости, 27.04.2022
Москалькова осудила отсутствие реакции на избиение россиянки в Афинах
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила отсутствие реакции мировой общественности и властей Греции на избиение россиянки в Афинах... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:35
2022-04-27T13:58
в мире
афины
греция
татьяна москалькова
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила отсутствие реакции мировой общественности и властей Греции на избиение россиянки в Афинах украинцами.Ранее гражданка России, историк и археолог Оксана Маряхина рассказала РИА Новости, что в Афинах была жестоко избита группой украинцев на Пасху – ей разбили голову, лицо, били ногами."Мы видели, как вчера российских граждан избили в Греции. Мы не видим реакции правоохранительных органов. Элементарное преступление - избили за то, что люди говорили на русском языке. Какая реакция? Возбуждены ли уголовные дела? Возбудился ли мир на счёт этого? Пока этого не видим, как не видим достаточной реакции международных органов", - сообщила Москалькова в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/paskha-1785484413.html
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в мире, афины, греция, татьяна москалькова, россия, украина, владимир путин
13:35 27.04.2022 (обновлено: 13:58 27.04.2022)
 
Москалькова осудила отсутствие реакции на избиение россиянки в Афинах

Москалькова осудила отсутствие реакции властей Греции на избиение россиянки в Афинах

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила отсутствие реакции мировой общественности и властей Греции на избиение россиянки в Афинах украинцами.
Ранее гражданка России, историк и археолог Оксана Маряхина рассказала РИА Новости, что в Афинах была жестоко избита группой украинцев на Пасху – ей разбили голову, лицо, били ногами.
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"Мы видели, как вчера российских граждан избили в Греции. Мы не видим реакции правоохранительных органов. Элементарное преступление - избили за то, что люди говорили на русском языке. Какая реакция? Возбуждены ли уголовные дела? Возбудился ли мир на счёт этого? Пока этого не видим, как не видим достаточной реакции международных органов", - сообщила Москалькова в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреАфиныГрецияТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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