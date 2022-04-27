https://ria.ru/20220427/istoriya-1785700523.html

В Белоруссии не будут переписывать историю, заявили в парламенте республики

В Белоруссии не будут переписывать историю, заявили в парламенте республики - РИА Новости, 27.04.2022

В Белоруссии не будут переписывать историю, заявили в парламенте республики

Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что в стране не будет героизации нацистов и оправдания экстремизма, призвал... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:43

2022-04-27T11:43

2022-04-27T11:58

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МИНСК, 27 апр – РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что в стране не будет героизации нацистов и оправдания экстремизма, призвал усилить работу по защите исторической правды о Второй мировой войне."Надо сделать четкий посыл мировому сообществу – пересмотра истории, героизации нацистов, их пособников, оправдания экстремизма и реваншизма в Беларуси не будет. Это наша принципиальная, жесткая позиция. Мы обязательно сохраним тот духовный стержень, который скрепляет поколения белорусского народа, во имя будущего Беларуси и ее граждан", - сказал Андрейченко на заседании сессии нижней палаты парламента. Его слова приводит пресс-служба палаты в своем Telegram-канале.Спикер констатировал, что "в современной Европе возрождается идеология расового превосходства, сносятся памятники воинам-освободителям, растет число актов вандализма на советских воинских захоронениях". "На траурные мероприятия памяти узников лагерей смерти в Германии демонстративно не приглашаются представители Беларуси и России. Происходит публичное надругательство над государственными символами нашей страны. Это прямое следствие попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. Поэтому нам следует усилить работу по защите исторической правды", - заявил Андрейченко.Он отметил, что белорусским депутатам необходимо принять самое активное участие в подготовке и проведении мероприятий по случаю Дня Победы, а также особое внимание надо уделить ветеранам, бывшим узникам концентрационных лагерей – тем, кто заплатил самую высокую цену в борьбе с фашизмом. "Их опыт и живое свидетельство о войне как никогда нужны нашему обществу, прежде всего молодому поколению", - заметил Андрейченко.Андрейченко также заявил, что "сегодня, в непростой внешней ситуации, наш народ вновь демонстрирует ту стойкость и выдержку, которые позволяют противостоять внешним угрозам, сохранять мирный ритм жизни страны". "Вместе с тем самоуспокаиваться рано. В ближайшей перспективе нам необходимо решить ряд кардинально важных задач, от которых зависит суверенитет и будущее Беларуси", - сказал он.Спикер пояснил, что это касается, прежде всего, преобразования общественно-политической системы согласно обновленной конституции и адаптации национальной экономики к складывающейся архитектуре мирохозяйственных связей. Андрейченко напомнил, что главой государства поставлена задача немедленно развернуть работу по приведению законодательства в соответствие с обновленной конституцией, и призвал депутатов самым активным образом включиться в работу по подготовке законопроектов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/minoborony-1785496404.html

https://ria.ru/20220413/genotsid-1783357095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, европа, германия