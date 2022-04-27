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МВФ спрогнозировал высокую инфляцию на Ближнем Востоке и в Северной Африке - РИА Новости, 27.04.2022
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МВФ спрогнозировал высокую инфляцию на Ближнем Востоке и в Северной Африке
МВФ спрогнозировал высокую инфляцию на Ближнем Востоке и в Северной Африке - РИА Новости, 27.04.2022
МВФ спрогнозировал высокую инфляцию на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Рост ВВП стран Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA) в 2022 году незначительно замедлится, а инфляция сохранится на высоком уровне, говорится в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:05
2022-04-27T15:05
экономика
ближний восток
северная африка
украина
мвф
инфляция
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Рост ВВП стран Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA) в 2022 году незначительно замедлится, а инфляция сохранится на высоком уровне, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).По оценкам фонда, реальные темпы роста ВВП региона в 2022 году снизятся до 5% с 5,8% годом ранее.По мнению МВФ, негативное влияние на экономики стран Ближнего Востока и Северной Африки окажет вооруженный конфликт на Украине. При этом экономическое восстановление в регионе будет неравномерным.Кроме того, МВФ отмечает зависимость ряда стран региона от импорта зерна и энергоресурсов из России и Украины, что прямо влияет на их экономики. "Перебои поставок из России и Украины могут угрожать продовольственной безопасности, особенно государствам с низким уровнем доходов", - говорится в докладе.Инфляция на Ближнем Востоке и в Северной Африке, по оценкам МВФ, замедлится до 13,9% в 2022 году с 14,8% в 2021. Основными факторами станут подорожание продуктов питания, рост цен на энергоресурсы, а также снижение курсов валют и недостаточная эффективность монетарной и фискальной политики в отдельных странах.При этом страны-экспортеры углеводородов, по мнению МВФ, будут иметь дополнительные преимущества. "Экспортеры нефти и газа, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, получат выгоду за счет роста цен на энергоносители, которые позволят компенсировать ухудшение финансовых условий и снижение доходов от туризма", - отмечается в докладе.
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экономика, ближний восток, северная африка, украина, мвф, инфляция
15:05 27.04.2022
 
МВФ спрогнозировал высокую инфляцию на Ближнем Востоке и в Северной Африке

МВФ спрогнозировал высокую инфляцию в 13,9% в странах Ближнего Востока и Северной Африки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Рост ВВП стран Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA) в 2022 году незначительно замедлится, а инфляция сохранится на высоком уровне, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
По оценкам фонда, реальные темпы роста ВВП региона в 2022 году снизятся до 5% с 5,8% годом ранее.
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По мнению МВФ, негативное влияние на экономики стран Ближнего Востока и Северной Африки окажет вооруженный конфликт на Украине. При этом экономическое восстановление в регионе будет неравномерным.
Кроме того, МВФ отмечает зависимость ряда стран региона от импорта зерна и энергоресурсов из России и Украины, что прямо влияет на их экономики. "Перебои поставок из России и Украины могут угрожать продовольственной безопасности, особенно государствам с низким уровнем доходов", - говорится в докладе.
Инфляция на Ближнем Востоке и в Северной Африке, по оценкам МВФ, замедлится до 13,9% в 2022 году с 14,8% в 2021. Основными факторами станут подорожание продуктов питания, рост цен на энергоресурсы, а также снижение курсов валют и недостаточная эффективность монетарной и фискальной политики в отдельных странах.
При этом страны-экспортеры углеводородов, по мнению МВФ, будут иметь дополнительные преимущества. "Экспортеры нефти и газа, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, получат выгоду за счет роста цен на энергоносители, которые позволят компенсировать ухудшение финансовых условий и снижение доходов от туризма", - отмечается в докладе.
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ЭкономикаБлижний ВостокСеверная АфрикаУкраинаМВФИнфляция
 
 
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