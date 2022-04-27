https://ria.ru/20220427/inflyatsiya-1785755673.html

МВФ спрогнозировал высокую инфляцию на Ближнем Востоке и в Северной Африке

МВФ спрогнозировал высокую инфляцию на Ближнем Востоке и в Северной Африке - РИА Новости, 27.04.2022

МВФ спрогнозировал высокую инфляцию на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Рост ВВП стран Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA) в 2022 году незначительно замедлится, а инфляция сохранится на высоком уровне, говорится в... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:05

2022-04-27T15:05

2022-04-27T15:05

экономика

ближний восток

северная африка

украина

мвф

инфляция

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Рост ВВП стран Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA) в 2022 году незначительно замедлится, а инфляция сохранится на высоком уровне, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).По оценкам фонда, реальные темпы роста ВВП региона в 2022 году снизятся до 5% с 5,8% годом ранее.По мнению МВФ, негативное влияние на экономики стран Ближнего Востока и Северной Африки окажет вооруженный конфликт на Украине. При этом экономическое восстановление в регионе будет неравномерным.Кроме того, МВФ отмечает зависимость ряда стран региона от импорта зерна и энергоресурсов из России и Украины, что прямо влияет на их экономики. "Перебои поставок из России и Украины могут угрожать продовольственной безопасности, особенно государствам с низким уровнем доходов", - говорится в докладе.Инфляция на Ближнем Востоке и в Северной Африке, по оценкам МВФ, замедлится до 13,9% в 2022 году с 14,8% в 2021. Основными факторами станут подорожание продуктов питания, рост цен на энергоресурсы, а также снижение курсов валют и недостаточная эффективность монетарной и фискальной политики в отдельных странах.При этом страны-экспортеры углеводородов, по мнению МВФ, будут иметь дополнительные преимущества. "Экспортеры нефти и газа, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, получат выгоду за счет роста цен на энергоносители, которые позволят компенсировать ухудшение финансовых условий и снижение доходов от туризма", - отмечается в докладе.

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

https://ria.ru/20220422/afrika-1784831833.html

ближний восток

северная африка

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, ближний восток, северная африка, украина, мвф, инфляция