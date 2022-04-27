https://ria.ru/20220427/inflyatsiya-1785755673.html
МВФ спрогнозировал высокую инфляцию на Ближнем Востоке и в Северной Африке
МВФ спрогнозировал высокую инфляцию на Ближнем Востоке и в Северной Африке - РИА Новости, 27.04.2022
МВФ спрогнозировал высокую инфляцию на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Рост ВВП стран Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA) в 2022 году незначительно замедлится, а инфляция сохранится на высоком уровне, говорится в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:05
2022-04-27T15:05
2022-04-27T15:05
экономика
ближний восток
северная африка
украина
мвф
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Рост ВВП стран Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA) в 2022 году незначительно замедлится, а инфляция сохранится на высоком уровне, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).По оценкам фонда, реальные темпы роста ВВП региона в 2022 году снизятся до 5% с 5,8% годом ранее.По мнению МВФ, негативное влияние на экономики стран Ближнего Востока и Северной Африки окажет вооруженный конфликт на Украине. При этом экономическое восстановление в регионе будет неравномерным.Кроме того, МВФ отмечает зависимость ряда стран региона от импорта зерна и энергоресурсов из России и Украины, что прямо влияет на их экономики. "Перебои поставок из России и Украины могут угрожать продовольственной безопасности, особенно государствам с низким уровнем доходов", - говорится в докладе.Инфляция на Ближнем Востоке и в Северной Африке, по оценкам МВФ, замедлится до 13,9% в 2022 году с 14,8% в 2021. Основными факторами станут подорожание продуктов питания, рост цен на энергоресурсы, а также снижение курсов валют и недостаточная эффективность монетарной и фискальной политики в отдельных странах.При этом страны-экспортеры углеводородов, по мнению МВФ, будут иметь дополнительные преимущества. "Экспортеры нефти и газа, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, получат выгоду за счет роста цен на энергоносители, которые позволят компенсировать ухудшение финансовых условий и снижение доходов от туризма", - отмечается в докладе.
https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html
https://ria.ru/20220422/afrika-1784831833.html
ближний восток
северная африка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ближний восток, северная африка, украина, мвф, инфляция
МВФ спрогнозировал высокую инфляцию на Ближнем Востоке и в Северной Африке
МВФ спрогнозировал высокую инфляцию в 13,9% в странах Ближнего Востока и Северной Африки
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Рост ВВП стран Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA) в 2022 году незначительно замедлится, а инфляция сохранится на высоком уровне, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
По оценкам фонда, реальные темпы роста ВВП региона в 2022 году снизятся до 5% с 5,8% годом ранее.
По мнению МВФ
, негативное влияние на экономики стран Ближнего Востока
и Северной Африки
окажет вооруженный конфликт на Украине
. При этом экономическое восстановление в регионе будет неравномерным.
Кроме того, МВФ отмечает зависимость ряда стран региона от импорта зерна и энергоресурсов из России
и Украины, что прямо влияет на их экономики. "Перебои поставок из России и Украины могут угрожать продовольственной безопасности, особенно государствам с низким уровнем доходов", - говорится в докладе.
Инфляция на Ближнем Востоке и в Северной Африке, по оценкам МВФ, замедлится до 13,9% в 2022 году с 14,8% в 2021. Основными факторами станут подорожание продуктов питания, рост цен на энергоресурсы, а также снижение курсов валют и недостаточная эффективность монетарной и фискальной политики в отдельных странах.
При этом страны-экспортеры углеводородов, по мнению МВФ, будут иметь дополнительные преимущества. "Экспортеры нефти и газа, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, получат выгоду за счет роста цен на энергоносители, которые позволят компенсировать ухудшение финансовых условий и снижение доходов от туризма", - отмечается в докладе.