Специалист объяснил, на что готовы США ради борьбы с инфляцией
Эксперт Шульгин: в мае ФРС США может повысить ставку на 50 базисных пунктов
© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Инфляция в США штурмует 40-летние рекорды, однако, если исключить всплески роста цен по отдельным статьям, она ускоряется даже ниже консенсус-прогнозов. О том, на что пойдут американские власти ради борьбы с ростом цен, рассказал “Прайм” начальник отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Михаил Шульгин.
По его мнению, Федрезерв будет действовать весьма агрессивно, чтобы не допустить резких скачков инфляции.
“Не стоит удивляться, если ФРС повысит ставку на 50 базисных пунктов в мае, а затем аналогичным шагом повысит ставку в июне и, возможно, еще в июле. Затем Центробанк США перейдет к менее агрессивным темпам повышения ставок с шагом в 25 базисных пунктов Денежный рынок сейчас закладывается на то, что к концу года ставка по федеральным фондам вырастет до диапазона 2,5-2,75 процента”, — указал эксперт.
Он напомнил, что власти США уже пообещали в жару разрешить продажу топлива с высоким содержанием этанола — это позволит снизить цену на заправках. Однако зерновые, из которых производится этанол, тоже могут подорожать вследствие спецоперации на Украине. Кроме того, повышение цен на кукурузу и пшеницу может вызвать рост издержек производителей мяса.