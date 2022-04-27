https://ria.ru/20220427/inflyatsiya-1785645923.html

Специалист объяснил, на что готовы США ради борьбы с инфляцией

Специалист объяснил, на что готовы США ради борьбы с инфляцией - РИА Новости, 27.04.2022

Специалист объяснил, на что готовы США ради борьбы с инфляцией

Инфляция в США штурмует 40-летние рекорды, однако, если исключить всплески роста цен по отдельным статьям, она ускоряется даже ниже консенсус-прогнозов. О том,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T03:15

2022-04-27T03:15

2022-04-27T03:15

экономика

сша

россия

украина

федеральная резервная система сша

инфляция

открытие инвестиции

михаил шульгин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250471_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f790a61b4aeb1737911cb252ae52b27.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Инфляция в США штурмует 40-летние рекорды, однако, если исключить всплески роста цен по отдельным статьям, она ускоряется даже ниже консенсус-прогнозов. О том, на что пойдут американские власти ради борьбы с ростом цен, рассказал “Прайм” начальник отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Михаил Шульгин.По его мнению, Федрезерв будет действовать весьма агрессивно, чтобы не допустить резких скачков инфляции.Он напомнил, что власти США уже пообещали в жару разрешить продажу топлива с высоким содержанием этанола — это позволит снизить цену на заправках. Однако зерновые, из которых производится этанол, тоже могут подорожать вследствие спецоперации на Украине. Кроме того, повышение цен на кукурузу и пшеницу может вызвать рост издержек производителей мяса.

https://ria.ru/20220422/retsessiya-1784827976.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, россия, украина, федеральная резервная система сша, инфляция, открытие инвестиции, михаил шульгин