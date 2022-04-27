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Премьер Грузии заявил, что Саакашвили "готовил второй фронт" против России - РИА Новости, 27.04.2022
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Премьер Грузии заявил, что Саакашвили "готовил второй фронт" против России
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили "готовил второй фронт" против России - РИА Новости, 27.04.2022
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили "готовил второй фронт" против России
Экс-президент Грузии вернулся в страну, чтобы открыть "второй фронт" против России, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:43
2022-04-27T18:14
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ТБИЛИСИ, 27 апр — РИА Новости. Экс-президент Грузии вернулся в страну, чтобы открыть "второй фронт" против России, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Ранее глава грузинского правительства сообщал, что Тбилиси не присоединится к введенным Западом множественным санкциям после начала спецоперации на Украине. Вскоре Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии."Существовала информация о том, что война должна была начаться на Украине еще в ноябре или декабре, именно с этой целью приехал Саакашвили, чтобы отсюда была готовность открыть второй фронт. Это, к сожалению, подтвердили наши украинские друзья, что очень печально для меня", — заявил премьер.Он добавил, что, если бы Саакашвили сейчас был у власти в Грузии, война с Россией была бы неизбежной."Мы не сделаем ничего такого, что не соответствует нашим национальным интересам. Никакого второго фронта в Грузии не будет", — подчеркнул Гарибашвили.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220321/gruziya-1779277941.html
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в мире, россия, грузия, украина
16:43 27.04.2022 (обновлено: 18:14 27.04.2022)
 
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили "готовил второй фронт" против России

Премьер Грузии Гарибашвили: Саакашвили "готовил второй фронт" против России

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 27 апр — РИА Новости. Экс-президент Грузии вернулся в страну, чтобы открыть "второй фронт" против России, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Ранее глава грузинского правительства сообщал, что Тбилиси не присоединится к введенным Западом множественным санкциям после начала спецоперации на Украине. Вскоре Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии.
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"Существовала информация о том, что война должна была начаться на Украине еще в ноябре или декабре, именно с этой целью приехал Саакашвили, чтобы отсюда была готовность открыть второй фронт. Это, к сожалению, подтвердили наши украинские друзья, что очень печально для меня", — заявил премьер.
Он добавил, что, если бы Саакашвили сейчас был у власти в Грузии, война с Россией была бы неизбежной.
"Мы не сделаем ничего такого, что не соответствует нашим национальным интересам. Никакого второго фронта в Грузии не будет", — подчеркнул Гарибашвили.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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