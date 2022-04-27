https://ria.ru/20220427/gruziya-1785784660.html

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили "готовил второй фронт" против России

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили "готовил второй фронт" против России - РИА Новости, 27.04.2022

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили "готовил второй фронт" против России

Экс-президент Грузии вернулся в страну, чтобы открыть "второй фронт" против России, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:43

2022-04-27T16:43

2022-04-27T18:14

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ТБИЛИСИ, 27 апр — РИА Новости. Экс-президент Грузии вернулся в страну, чтобы открыть "второй фронт" против России, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Ранее глава грузинского правительства сообщал, что Тбилиси не присоединится к введенным Западом множественным санкциям после начала спецоперации на Украине. Вскоре Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии."Существовала информация о том, что война должна была начаться на Украине еще в ноябре или декабре, именно с этой целью приехал Саакашвили, чтобы отсюда была готовность открыть второй фронт. Это, к сожалению, подтвердили наши украинские друзья, что очень печально для меня", — заявил премьер.Он добавил, что, если бы Саакашвили сейчас был у власти в Грузии, война с Россией была бы неизбежной."Мы не сделаем ничего такого, что не соответствует нашим национальным интересам. Никакого второго фронта в Грузии не будет", — подчеркнул Гарибашвили.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220321/gruziya-1779277941.html

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775525241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, грузия, украина